«Колір пристрасті»: кількість серій і графік виходу
Улітку стартували зйомки багатосерійної авантюрної мелодрами під назвою «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. У ній зіграли улюблені для глядачів СТБ Даша Легейда, Катерина Тишкевич і Катерина Варченко. Виробництво ― Artforms production на замовлення телеканалу СТБ. Уже в понеділок, 23 листопада, відбудеться прем’єра довгоочікуваного серіалу. Читайте кількість серій і графік виходу серіалу «Колір пристрасті» просто зараз!
Графік виходу серіалу:
- 23 листопада, 20:15 ― 1, 2 серії
- 24 листопада, 20:15 ― 3, 4 серії
- 25 листопада, 20:15 ― 5, 6 серії
- 26 листопада, 20:15 ― 7, 8 серії
- 30 листопада, 20:15 ― 9, 10 серії
- 1 грудня, 20:15 ― 11, 12 серії
- 2 грудня, 20:15 ― 13, 14 серії
- 3 грудня, 20:15 ― 15, 16 серії
- 7 грудня, 20:15 ― 17, 18 серії
- 8 грудня, 20:15 ― 19, 20 серії
- 9 грудня, 20:15 ― 21, 22 серії
- 10 грудня, 20:15 ― 23, 24 серії
Сюжет мелодрами:
Юна Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Безгрошів’я і непутяща мати не дають можливості найняти для старшокласниці тямущих адвокатів. Усі докази проти неї, дівчині загрожує тривале ув’язнення. Та справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий закохується в підслідну.
Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому лякається раптового почуття. Під тиском сім’ї нареченої він відмовляється вести справу Даші й самоусувається від її проблем. Дівчина потрапляє в ув’язнення, щоб провести там 10 років. Пізніше Андрій спробує все виправити, але Даша вже викреслила його зі свого життя. Попереду в неї завзята боротьба за місце під сонцем, за справедливість, а ще за щастя з таким непідхожим для неї чоловіком ― слідчим Андрієм Потапенком.
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