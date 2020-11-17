Телеканал СТБ і Starlight Production працюють над 8-серійною мелодрамою «Обійми брехні». В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ запланована в грудні в слоті «СТБ-серіал» – у будні о 20:15.

За сюжетом 20 років тому Тимур і Нана розлучилися через фатальне непорозуміння. Вона вийшла заміж за його друга – сина прокурора Андрія і стала лікаркою. Тимур залишився самотнім і будував кар’єру, поки доля знов не звела їх разом. Через роки він стає заступником її чоловіка і дає зрозуміти Нані, що все ще кохає її. Нана не може відповісти взаємністю, хоча і задихається в золотій клітці. Тимур не здогадується, що її утримує біля Андрія не тільки заміжжя, а й страшна таємниця минулого. Чоловік бачить, що його кохана нещасна, і допомагає їй дізнатися, що насправді сталося багато років тому. Правда змінить життя кожного з них…

«Ідея історії проста – будь-яку помилку, будь-який учинок, будь-яку провину, навіть, здавалося б, найстрашнішу, можна спокутувати тільки одним способом – любов’ю. Кожен персонаж пройде власний шлях для того, щоб у кінці знайти своє: хтось – довгоочікуваний спокій, хтось – справжню любов, хтось – покарання. Не буває несплачених боргів, за все треба платити. Скажу по секрету, у нас дуже потужні та гарні чоловіки! Симпатії глядачок СТБ розподіляться порівну: до антагоніста – Олександра Кобзаря і протагоніста –Дмитра Ульянова», – розповідає авторка ідеї та креативна продюсерка серіалу Оксана Калитюк.

Генеральна продюсерка Галина Балан-Тімкіна зазначає, що це історія, передовсім, про виняткову любов: «Це неймовірної краси і глибини любовна історія. Таке кохання трапляється тільки раз у житті, і на нього чекає кожна жінка. Любовні сцени вирішені на піку драматизму, чуттєвості та візуальної краси. Глядачі насолоджуватимуться кожним кадром, епізодом! Головна героїня, Нана – ідеальна жінка, у якої є все. Але незабаром ми розуміємо, що це жінка з глибоко пораненою душею, заручниця болісної таємниці минулого. У нас усі персонажі красиві та манірні. Здавалося б, у їхніх життях усе бездоганно, але всередині цього «Мадридського двору» киплять божевільні пристрасті! У кожного з героїв любов не на життя, а на смерть. Усіх пов’язує один злочин, але як і хто до нього причетний? Ця таємниця здатна зруйнувати життя кожного з них».

Виробництво: Starlight Production

Авторка сценарію: Оксана Калитюк

Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов

Оператор-постановник: Михайло Марков

Генеральна продюсерка: Галина Балан-Тімкіна

У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.

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