Телеканал СТБ и Starlight Production работают над 8-серийной мелодрамой «Объятия лжи». В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Премьера проекта в эфире СТБ запланирована в декабре в слоте «СТБ-сериал» – по будням в 20:15.

По сюжету 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга – сына прокурора Андрея и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Мужчина видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад. Правда изменит жизнь каждого из них…

«Идея истории проста: любую ошибку, любой поступок, любую вину, даже, казалось бы, самую страшную, можно искупить только одним способом – любовью. Каждый персонаж пройдет личный путь для того, чтобы в конце обрести свое: кто-то – долгожданный покой, кто-то – истинную любовь, кто-то – наказание. Не бывает неоплаченных долгов, за все надо платить. Скажу по секрету, у нас очень мощные и красивые мужчины! Симпатии зрительниц СТБ разделятся поровну: к антагонисту – Александру Кобзарю и протагонисту – Дмитрию Ульянову», – рассказывает автор идеи и креативный продюсер сериала Оксана Калитюк.

Генеральный̆ продюсер Галина Балан-Тимкина отмечает, что это история, в первую очередь, об исключительной̆ любви: «Это невероятной̆ красоты и глубины любовная история. Такая любовь случается только раз в жизни, и ее ждет каждая женщина. Любовные сцены решены на пике драматизма, чувственности и визуальной̆ красоты. Зрители будут наслаждаться каждым кадром, эпизодом! Главная героиня, Нана – идеальная женщина, у которой̆ есть все. Но вскоре мы понимаем, что это женщина с глубоко

израненной душой, заложница мучительной тайны прошлого. У нас все персонажи красивые и чопорные. Казалась бы, в их жизнях все безупречно, но внутри этого «Мадридского двора» кипят сумасшедшие страсти! У каждого из героев любовь не на жизнь, а на смерть. Всех связывает одно преступление, но как и кто к нему причастен? Эта тайна способна разрушить жизнь каждого из них».

Производство: Starlight Production

Автор сценария: Оксана Калитюк

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов

Оператор-постановщик: Миша Марков

Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

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