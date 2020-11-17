Звезда сериала «Джованни» и костюмированной драмы «Крепостная» Екатерина Варченко не так давно снялась в новой картине «Цвет страсти». Кого же сыграла молодая актриса Екатерина Варченко в этом сериале? И как вообще проходили съемки масштабного проекта «Цвет страсти»?

Ваши героини ― почти всегда экстравагантные девушки с броским макияжем. Вспомнить хотя бы персонажей из ситкома «Джованни» или «Крепостной». А какая она – ваша героиня в сериале «Цвет страсти»?

Моя Ольга — обыкновенная женщина. С тяжелой судьбой, но верой в счастливое будущее. Она умная, сильная, строгая, но при этом хочет быть слабой… В итоге, она находит своего врача (улыбается. — Прим. ред.). Все мои персонажи будто с какой-то планеты интересных людей… И это невероятно!

Екатерина Варченко стремительно покоряет украинскую телеиндустрию. В вашем арсенале множество прекрасных ролей. А вот игра в сериале «Цвет страсти» для вас является особенной? Чем именно?

Да, эта роль для меня, и правда, особенная! С режиссером Дмитрием Гольдманом я никогда ранее не работала, поэтому для меня он стал настоящим открытием! Он удивительный! Умнейший человек, мудрый режиссёр и просто хороший друг!

Как в условиях карантина вам удается совмещать съемки, воспитание ребенка и личную жизнь?

Как-то так получается! (Улыбается. — Прим. ред.). Мой муж тоже много снимается в кино. Нас часто спасает садик, бабушка, сестра… Да, карантин вносит свои коррективы, и нужно им следовать… Главное, чтобы все были здоровы!

В сериале «Цвет страсти» с вами сыграло множество необыкновенно талантливых актеров. С кем-то успели подружиться?

Если честно, то я дружу со всеми! С кем-то ближе, с кем-то просто по работе… Для меня личным открытием стала Анна Сердюк. Она — девушка-мечта! Интересная, умная, смешная… Акмал Гурезов — еще одна моя любовь. Сергей Деньга — просто талантливейший человек. А Алексея Череватенко я называю «Очароватенко», и это правда! (Улыбается. — Прим. ред.).

Расскажите о необычных ситуациях на съемках сериала «Цвет страсти», которые запомнились вам больше всего.

Было много разного… Моя Ольга работает в колонии, а это уже само по себе место интересное. Например, драка заключенных девушек, когда я должна взять дубинку и прекратить бои (смеется. — Прим. ред.).

Почему зрители телеканала СТБ должны посмотреть сериал «Цвет страсти»?

Потому что больше смотреть нечего! (Смеется. — Прим. ред.) Это шутка, конечно же. Сериал нужно смотреть потому, что хорошая история. Да, выдуманная. Да, тяжелая. Но это того стоит! Если вы хотите пощекотать себе нервишки — включайте, сопереживайте, влюбляйтесь и получайте удовольствие от просмотра! Мы старались для вас!

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