Зірка серіалу «Джованні» і костюмованої драми «Кріпосна» Катерина Варченко не так давно знялася в новій стрічці «Колір пристрасті». Кого ж зіграла молода актриса Катерина Варченко в цьому серіалі? І як узагалі проходили зйомки масштабного проєкту «Колір пристрасті»?

Ваші героїні ― майже завжди екстравагантні дівчата з яскравим макіяжем. Згадати хоча б персонажів із ситкому «Джованні» або «Кріпосної». А яка вона ― ваша героїня в серіалі «Колір пристрасті»?

Моя Ольга ― звичайна жінка. З важкою долею, але вірою в щасливе майбутнє. Вона розумна, сильна, сувора, але при цьому хоче бути слабкою… У підсумку, вона знаходить свого лікаря (усміхається. ― Прим. ред.). Усі мої персонажі ніби з якоїсь планети цікавих людей… І це ― неймовірно!

Катерина Варченко стрімко підкорює українську телеіндустрію. У вашому арсеналі багато прекрасних ролей. А от гра в серіалі «Колір пристрасті» для вас особлива? Чим саме?

Так, ця роль для мене, справді, особлива! З режисером Дмитром Гольдманом я ніколи раніше не працювала, тому для мене він став справжнім відкриттям! Він дивовижний! Розумна людина, мудрий режисер і просто хороший друг!

Як в умовах карантину вам вдається поєднувати зйомки, виховання дитини і особисте життя?

Якось так виходить! (Усміхається. ― Прим. ред.). Мій чоловік теж багато знімається в кіно. Нас часто рятує садок, бабуся, сестра… Так, карантин вносить свої корективи, і потрібно їх дотримуватися… Головне, щоб усі були здорові!

У серіалі «Колір пристрасті» з вами зіграло багато надзвичайно талановитих акторів. З кимось устигли подружитися?

Якщо чесно, то я дружу з усіма! З кимось ближче, з кимось просто по роботі… Для мене особистим відкриттям стала Анна Сердюк. Вона ― дівчина-мрія! Цікава, розумна, смішна … Акмал Гурєзов ― ще одна моя любов. Сергій Деньга ― просто талановита людина. А Олексія Череватенка я називаю «Очароватенко», і це правда! (Усміхається. ― Прим. ред.).

Розкажіть про нестандартні ситуації на зйомках серіалу «Колір пристрасті», які запам’яталися вам найбільше.

Було багато різного… Моя Ольга працює в колонії, а це вже саме по собі місце цікаве. Наприклад, бійка ув’язнених дівчат, коли я повинна взяти кийок і припинити бої (сміється. ― Прим. ред.).

Чому глядачі телеканалу СТБ повинні подивитися серіал «Колір пристрасті»?

Тому що більше дивитися нічого! (Сміється. ― Прим. ред.) Це жарт, звичайно ж. Серіал потрібно дивитися тому, що хороша історія. Так, вигадана. Так, важка. Але це того варте! Якщо ви хочете полоскотати собі нерви ― вмикайте, співпереживайте, закохуйтеся і отримуйте задоволення від перегляду! Ми старалися для вас!

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