Світлана Зельбет ― неймовірно талановита актриса, за якою цікаво спостерігати не тільки на телеекранах, а й у житті. Її героїні ― глибокі, сильні жінки, які завжди потрапляють у складні ситуації. У серіалі «Колір пристрасті» Світлана Зельбет зіграла неоднозначного персонажа, який скоїв убивство. Чому ця робота стала для неї особливою? Як це ― читати монолог під напором крижаного душу? І що вона відчувала, коли вбивала? Читайте просто зараз!

Яка вона ― ваша героїня в серіалі «Колір пристрасті»?

Це доволі прямолінійна людина, зі своєю багатою життєвою історією. Не все в її житті було гладко, що, в принципі, і привело її в місце позбавлення волі, яке досить її озлобило, змінило її сприйняття навколишнього світу. Вона дуже агресивна, тому що це така ступінь захисту від усіх факторів, що впливають.

Роль у серіалі «Колір пристрасті» для вас є особливою? Чим саме?

Так, безумовно! У кожного артиста є певне амплуа, яке закріплюється за роки роботи. І для мене було дуже цікаво зіграти цю героїню, адже я практично ніколи не грала таких персонажів. Мені спотворювали обличчя, гримери робили шрами, ми працювали практично без косметики. Мені малювали величезні татуювання. І це чудово! Це велике щастя для артиста ― вилізти зі свого звичного амплуа і зіграти кардинально іншу людину. Починаючи від візуалізації і закінчуючи абсолютно іншою психофізикою, зовсім мені не властивою. Це чудово, коли нам, артистам, дають можливість спробувати, випробувати себе в чомусь кардинально іншому.

Що в характері героїні вам не подобається найбільше?

Нам, акторам, подобається в характері наших персонажів буквально все. Інакше ми не зможемо зіграти. Це перше, чого навчають у театральних інститутах. Що ми повинні прийняти свого персонажа і повністю виправдовувати всі його дії, хоч би якими вони були. Мій персонаж ― досить жорстка жінка. Вона спокійно може вбити людину. Ясна річ, я, як Свєта Зельбет, цього зовсім не припускаю (усміхається. ― Прим. ред.). Але чому це робить моя героїня Марта? Я можу обґрунтувати кожен її вчинок і розумію причину, навіщо вона це робить. Тому не можу сказати, що мені це не подобається. Це я. Уданий момент часу і в дану секунду. Тому я не можу її не любити. І для мене ця роль справді дуже важлива.

У серіалі «Колір пристрасті» з вами зіграло багато надзвичайно талановитих акторів. З кимось устигли подружитися? З ким із них спілкуєтеся досі?

У нас була дуже хороша атмосфера на майданчику! Ми всі одне одного поважаємо, любимо і одержували величезне задоволення від роботи разом. Я спілкуюся з багатьма, наприклад, з Настею Івановою, Інгою Нагірною, Вікою Литвиненко, Віталієм Салієм… У мене з усіма дуже хороші взаємини.

Грати вбивство важко?

У нас взагалі професія важка! Дуже багато людей помиляються, коли кажуть: «Та що ви там робите, господи!» (Усміхається. ― Прим. ред.). Ні, я не можу сказати, що це було дуже складно. Убивство людини зіграти не складніше, ніж втрату якогось близького друга. Коли ти будуєш ланцюжок дій свого персонажа, коли ти розумієш, що є причиною і що є надзавданням твого вчинку, коли це для тебе абсолютно виправдано, то це нескладно. Тому що ти психологічно дуже в це включений. Тому все логічно. Вбити людину в даній ситуації було правильно, тому що по-іншому ну ніяк не виходило! (Усміхається. ― Прим. ред.).

Розкажіть про нестандартні ситуації на зйомках серіалу «Колір пристрасті», які запам’яталися вам найбільше.

Коли ми знімали сцену пожежі. По-перше, це було трішечки страшно. А по-друге, це була досить складна сцена емоційно. Я повинна була вогнегасником вдарити одного з героїв, але я не могла його навіть підняти, такий він був важкий. Серед артистів є негласне правило: ніхто не має права зупиняти зйомку, крім режисера. І мені було дуже важко. Я зібрала всі свої сили, команди «стоп» я не чула і думаю: ну, що, будемо якось виходити з цієї ситуації (усміхається. ― Прим. ред.).

Після неї в нас була чудова сцена в душі, коли ми приїхали в інтернат. Було досить холодно, і нас уже попередили перед самою зйомкою, що гарячої води немає. Це була неопалювана будівля, там страшенно холодно і до того ж текла холодна вода! У серіалі буде такий кадр, коли моя героїня вмикає на повний напір душ, падає в струмінь води і читає монолог. Мені практично в цей момент навіть грати нічого не довелося, тому що я була в стані дикого жаху від того, що відбувається! Було дико холодно, але це теж чудово! Це дуже емоційні сцени, які артисти складають собі в скарбничку.

Чому глядачі телеканалу СТБ повинні подивитися серіал «Колір пристрасті»?

Тому що я вважаю, що це справді дуже гідна робота. Я людина суб’єктивна, ясна річ, я за цим спостерігала зсередини. Іноді, коли у нас були перерви, ми часто не йшли з майданчика, а залюбки спостерігали за процесом, як працювали партнери. Не тому, що це треба, а тому, що нам було дуже цікаво. Адже це такий кайф ― бути всередині всього цього! У серіалі також дуже хороша історія, яка зачіпає багато аспектів нашого життя. І купа речей, які глядачі можуть відчути. Я впевнена, з кожним з глядачів щось подібне траплялося. «Колір пристрасті» ― це не казка! Це кіно про реальне життя і водночас казка. І я думаю, що нашому глядачеві ця історія буде цікава, адже в якихось ситуаціях він буде впізнавати себе.

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