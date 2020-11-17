Молода акторка Анастасія Іванова хоч і не з’являлася в серіалах виробництва телеканалу СТБ, але вже відома нашим глядачам. Талановита дівчина ― дружина переможця проєкту «Х-фактор»-9 Владислава Оніщенка з гурту ZBSband. Уже незабаром ми побачимо Анастасію в романтичному серіалі «Колір пристрасті». А поки глядачі чекають на прем’єру фільму, читайте інтерв’ю з Анастасією Івановою просто зараз!

Анастасіє, познайомте нас із вашим персонажем.

У серіалі «Колір пристрасті» я сиджу у в’язниці. Граю Галину — це подруга головної героїні. У тюрмі вона допомагає їй освоїтися, заступається за неї, і навіть на її честь організовує бунт.

А який у неї характер?

Галя ― дівчина бойова та ідейна. Радше позитивний персонаж, аніж негативний. Але зі своїми підводними каменями, бо всі ми сидимо в тюрмі не просто так. У всіх є темні сторони. У Галі прізвисько «Євробляха», вона ганяла машини. Бачила світ, багато всього розуміє, багато знає. У деяких питаннях досить пронозлива дівчина, але за свою сім’ю розірве. Не задирака, але вчасно акумулює, коли потрібно стати в стійку.

Чому люди мають подивитися серіал «Колір пристрасті»?

По-перше, тому що його знімає Дмитро Адольфович Гольдман. Він як режисер дуже сильний. У нього своє бачення картинки. І сам матеріал, сам сценарій – неймовірні! Він дуже незвичайний. У серіалі показано великий проміжок часу — від жебрацької долі до арештантської неволі ― змінюється життя навіть у другорядних героїв. Кардинально змінюється доля головної героїні.

Це про людські пороки та, напевно, про людяність узагалі. Про те, чи можемо ми реагувати на ті труднощі, які з нами трапляються, зберігаючи гідність і совість. Я думаю, що серіал «Колір пристрасті» дивитися варто. Це буде цікаво, тому що акторський склад ― бомба! Ми тут такий квітник зібрали у в’язниці, що зустрічаємося щодня, як на свято. Бо всі одне одного знають, і всі хороші артисти. Звичайно, з такими людьми приємно працювати.

Як ви вживалися в свого персонажа?

Читала Станіславського. Ти повинен відчути, що може статися з живою людиною, якщо в неї така біографія. Ти повинен наділити її рисами поведінки, наділити її якимись фізичними особливостями.

Які ритуали проводили перед зйомками?

Я часто роблю б’юті-обряди. Мию голову і наклеюю патчі. Це мій обряд.

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