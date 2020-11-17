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Анастасия Иванова: Актерский состав в сериале «Цвет страсти» ― просто бомба!

17.11.2020

Молодая актриса Анастасия Иванова хоть и не появлялась в сериалах производства телеканала СТБ, но уже известна нашим зрителям. Талантливая девушка ― жена победителя проекта «Х-фактор»-9 Владислава Онищенко из группы ZBSband. Уже вскоре мы увидим Анастасию в романтическом сериале «Цвет страсти». А пока зрители ожидают премьеру фильма, читайте интервью с Анастасией Ивановой прямо сейчас!

Анастасия, познакомьте нас с вашим персонажем.

В сериале «Цвет страсти» я сижу в тюрьме. Играю Галину ― это подруга главной героини. В тюрьме она помогает ей освоиться, заступается за нее, а также в ее честь организует бунт.

А какой у нее характер?

Галя ― девушка боевая и идейная. Скорее положительный персонаж, чем отрицательный. Но со своими подводными камнями, потому что все мы сидим в тюрьме не просто так. У всех есть темные стороны. У Гали прозвище «Евробляха», она гоняла машины. Видела мир, много всего понимает, много знает. В некоторых вопросах достаточно ушлая девушка, но за свою семью разорвет. Не задира, но вовремя аккумулирует, когда нужно стать в стойку.

Почему люди должны посмотреть сериал «Цвет страсти»?

Во-первых, потому что его снимает Дмитрий Адольфович Гольдман. Он как режиссер очень сильный. У него свое видение картинки. И сам материал, сам сценарий ― невероятные! Он очень необычный. В сериале показан большой промежуток времени ―  от сумы до тюрьмы ― меняется жизнь даже у второстепенных героев. Кардинально меняется судьба главной героини.

Это о человеческих пороках и, наверное, о человечности вообще. О том, можем ли мы реагировать на те трудности, которые с нами случаются, сохраняя достоинство и совесть. Я думаю, что сериал «Цвет страсти» смотреть стоит. Это будет интересно, потому что актерский состав ― бомба! Мы тут такой цветник собрали в тюрьме, что встречаемся каждый день, как на праздник. Ибо все друг друга знают, и все хорошие артисты. Конечно, с такими людьми приятно работать.

Как вы вживались в своего персонажа?

Читала Станиславского. Ты должен почувствовать, что может произойти с живым человеком, если у него такая биография. Ты должен наделить его чертами поведения, наделить его какими-то физическими особенностями.

Какие ритуалы проводили перед съемками?

Я часто делаю бьюти-ритуалы. Мою голову и наклеиваю патчи. Это мой обряд.

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