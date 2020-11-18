Актриса сериалов «Крепостная» и «Дочки-матери» Даша Легейда снялась в новой 24-серийной авантюрной мелодраме «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш, премьера которой состоится уже 23 ноября в 20:15 на СТБ. А пока зрители с нетерпением ждут старта масштабного сериала, читайте интервью с актрисой «Цвета страсти» Дашей Легейдой прямо сейчас!

Какая она ― ваша героиня в сериале «Цвет страсти»?

Моя героиня София ― очень страстный человек! Страстный по мироощущению, его восприятию. Она очень много рефлексирует о том, что с ней происходит. Если она влюбляется, то делает это на полную, до конца, на все 100 процентов. Если она ненавидит — та же история. Она хорошо воспитана, она любит и знает, что такое любовь, но у нее это переходит здравые смыслы.

Что в характере героини вам не нравится больше всего?

В характере Софии мне не нравится то, что она не смогла вовремя остановиться и наделала очень много глупостей. Это присуще ее характеру. Она может пойти даже на убийство ради того, что ей дорого. Ну, собственно, этой своей страстью к жизни, к тому, что ей дорого, и к тому, что ей любимо, она и отталкивает, и этим же привлекает. Потому что в жизни я очень сильно люблю страстных людей! Я очень люблю, когда человек отдается своему делу, своей профессии, отношениям, дружбе…

В сериале «Цвет страсти» с вами сыграло множество необыкновенно талантливых актеров. С кем-то успели подружиться? С кем из них общаетесь по сей день?

Да, со мной, и вправду, сыграло множество талантливых актеров! Например, с Виталиком Салием мы давно дружим. Наверное, лет 5! И наши дружеские отношения длятся до сих пор! Мы играли с ним во многих сериалах, и для меня это огромная честь! Я вообще считаю, что команда актеров «Цвета страсти» ― одна из лучших в Украине! Я всегда ими восхищалась! Я была очень рада поработать с самим Дмитрием Гольдманом, потому что это мой киношный папа. Я всегда его так называла, потому что он первым дал мне шанс, когда была студенткой на 1 курсе. Он разглядел меня и мои силы, и, собственно, я благодаря ему снялась в своей первой 100-серийке. Я всегда хотела с ним поработать как с режиссером, он – невероятный! Также я общаюсь и дружу с Катериной Тышкевич.

Расскажите о необычных ситуациях на съемках сериала «Цвет страсти», которые запомнились вам больше всего.

Мы очень много смеялись с Виталиком Салием, потому что мне с ним ужасно весело! (Смеется. — Прим. ред.). Нам вместе прекрасно работается! Я обожаю ржать, и он тоже! Мы даже немного раздражали съемочную группу таким своим поведением. А еще в одной очень серьезной и эмоциональной сцене я набила себе такой синяк на руке, который проходил у меня месяц! Это была гематома черного цвета! Я даже не заметила, как это случилось!

Почему зрители телеканала СТБ должны посмотреть сериал «Цвет страсти»?

Мы старались! Очень сильно старались! Я просто надеюсь, что зрителю это понравится! А если ему понравится, то он будет смотреть — и мы будем счастливы!

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