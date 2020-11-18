Актриса серіалів «Кріпосна» і «Дочки-матері» Даша Легейда знялася в новій 24-серійній авантюрній мелодрамі «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш, прем’єра якої відбудеться на телеканалі СТБ уже 23 листопада о 20:15. А поки глядачі з нетерпінням чекають на старт масштабного серіалу, читайте інтерв’ю з актрисою «Кольору пристрасті» Дашею Легейдою просто зараз!

Яка вона ― ваша героїня в серіалі «Колір пристрасті»?

Моя героїня Софія ― дуже пристрасна людина! Пристрасна за світовідчуттям, його сприйняттям. Вона дуже багато рефлексує про те, що з нею відбувається. Якщо вона закохується, то робить це на повну, до кінця, на всі 100 відсотків. Якщо вона ненавидить ― та сама історія. Вона добре вихована, вона кохає і знає, що таке кохання, але в неї це переходить здорові смисли.

Що в характері героїні вам не подобається найбільше?

У характері Софії мені не подобається те, що вона не змогла вчасно зупинитися і наробила дуже багато дурниць. Це притаманно її характеру. Вона може піти навіть на вбивство заради того, що їй дороге. Ну, власне, цією своєю пристрастю до життя, до того, що їй дороге, і до того, що їй любе, вона і відштовхує, і цим самим приваблює. Тому що в житті я дуже сильно люблю пристрасних людей! Я дуже люблю, коли людина віддається своїй справі, своїй професії, стосункам, дружбі…

У серіалі «Колір пристрасті» з вами зіграло багато надзвичайно талановитих акторів. З кимось встигли подружитися? З ким із них спілкуєтеся досі?

Так, зі мною, і справді, зіграло багато талановитих акторів! Наприклад, з Віталиком Салієм ми давно дружимо. Напевно, років 5! І наші дружні стосунки тривають досі! Ми грали з ним у багатьох серіалах, і для мене це ― величезна честь! Я взагалі вважаю, що команда акторів «Кольору пристрасті» ― одна з найкращих в Україні! Я завжди ними захоплювалася! Я була дуже рада попрацювати з самим Дмитром Гольдманом, тому що це мій кіношний тато. Я завжди його так називала, бо він першим дав мені шанс, коли була студенткою на 1 курсі. Він розгледів мене і мої сили, і, власне, я завдяки йому знялася у своїй першій 100-серійці. Я завжди хотіла з ним попрацювати як з режисером, він неймовірний! Також я спілкуюся і дружу з Катериною Тишкевич.

Розкажіть про нестандартні ситуації на зйомках серіалу «Колір пристрасті», які запам’яталися вам найбільше.

Ми дуже багато сміялися з Віталиком Салієм, бо мені з ним страшенно весело! (Сміється. ― Прим. ред.). Нам разом чудово працюється! Я обожнюю реготати, і він теж! Ми навіть трохи дратували знімальну групу такою своєю поведінкою. А ще в одній дуже серйозній та емоційній сцені я набила собі такий синець на руці, який проходив у мене місяць! Це була гематома чорного кольору! Я навіть не помітила, як це сталося!

Чому глядачі телеканалу СТБ повинні подивитися серіал «Колір пристрасті»?

Ми старалися! Дуже сильно старалися! Я просто сподіваюся, що глядачеві це сподобається! А якщо йому сподобається, то він буде дивитися ― і ми будемо щасливі!

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