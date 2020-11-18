Светлана Зельбет ― невероятно талантливая актриса, за которой интересно наблюдать не только на телеэкранах, но и в жизни. Ее героини ― глубокие, сильные женщины, которые всегда попадают в сложные ситуации. В сериале «Цвет страсти» Светлана Зельбет сыграла неоднозначного персонажа, который совершил убийство. Почему эта работа стала для нее особенной? Как это ― читать монолог под напором ледяного душа? И что она чувствовала, когда убивала? Читайте прямо сейчас!

Какая она ― ваша героиня в сериале «Цвет страсти»?

Это достаточно прямолинейный человек, со своей богатой жизненной историей. Не все в ее жизни было гладко, что, в принципе, и привело ее в место лишения свободы, которое достаточно ее озлобило, поменяло ее восприятие окружающего мира. Она очень агрессивна, потому что это такая степень защиты от всех воздействующих факторов.

Роль в сериале «Цвет страсти» для вас является особенной? Чем именно?

Да, безусловно! У каждого артиста есть определенное амплуа, которое закрепляется за годы работы. И для меня было очень интересно сыграть эту героиню, ведь я практически никогда не играла таких персонажей. Мне уродовали лицо, гримеры делали шрамы, мы работали практически без косметики. Мне рисовали огромные татуировки. И это очень здорово! Это большое счастье для артиста ― вылезти из своего привычного амплуа и сыграть кардинально другого человека. Начиная от визуализации и заканчивая совершенно другой психофизикой, абсолютно мне не свойственной. Это очень здорово, когда нам, артистам, дают возможность попробовать, испытать себя в чем-то кардинально другом.

Что в характере героини вам не нравится больше всего?

Нам, актерам, нравится в характере наших персонажей буквально все. Иначе мы не сможем сыграть. Это первое, чему учат в театральных институтах. Что мы должны принять своего персонажа и полностью оправдывать все его действия, какие бы они ни были. Мой персонаж ― достаточно жесткая женщина. Она спокойно может убить человека. Понятное дело, я, как Света Зельбет, этого крайне не приемлю (улыбается. — Прим. ред.). Но почему это делает моя героиня Марта? Я могу обосновать каждый ее поступок и понимаю причину, зачем она это делает. Поэтому не могу сказать, что мне это не нравится. Это я. В данный момент времени и в данную секунду. Поэтому я не могу ее не любить. И для меня эта роль действительно очень важна.

В сериале «Цвет страсти» с вами сыграло множество необыкновенно талантливых актеров. С кем-то успели подружиться? С кем из них общаетесь по сей день?

У нас была очень хорошая атмосфера на площадке! Мы все друг друга уважаем, любим и получали колоссальное удовольствие от работы вместе. Я общаюсь со многими, например, с Настей Ивановой, Ингой Нагорной, Викой Литвиненко, Виталием Салием… У меня со всеми очень хорошие отношения.

Играть убийство тяжело?

У нас вообще профессия тяжелая! Очень многие заблуждаются, когда говорят: «Да че вы там делаете, господи!» (Улыбается. — Прим. ред.). Нет, я не могу сказать, что это было очень сложно. Убийство человека сыграть не сложнее, чем потерю какого-то близкого друга. Когда ты выстраиваешь цепочку действий своего персонажа, когда ты понимаешь, что является причиной и что является сверхзадачей твоего поступка, когда это для тебя абсолютно оправдано, то это несложно. Потому что ты психологически очень в это включен. Поэтому все логично. Убить человека в данной ситуации было правильно, потому что по-другому ну никак не получалось! (Улыбается. — Прим. ред.).

Расскажите о необычных ситуациях на съемках сериала «Цвет страсти», которые запомнились вам больше всего.

Когда мы снимали сцену пожара. Во-первых, это было немножечко страшно. А во-вторых, это была достаточно сложная сцена эмоционально. Я должна была огнетушителем ударить одного из героев, но я не могла его даже поднять, такой он был тяжелый. Среди артистов есть негласное правило: никто не имеет права останавливать съемку, кроме режиссера. И мне было очень тяжело. Я собрала все свои силы, команды «стоп» я не слышала и думаю: ну, что, будем как-то выходить из этой ситуации (улыбается. — Прим. ред.).

После нее у нас была замечательная сцена в душе, когда мы приехали в интернат. Было достаточно холодно, и нас уже предупредили перед самой съемкой, что горячей воды нет. Это было неотапливаемое здание, там жутко холодно и к тому же текла холодная вода! В сериале будет такой кадр, когда моя героиня включает на полный напор душ, падает в струю воды и читает монолог. Мне практически в этот момент даже играть ничего не пришлось, потому что я была в состоянии дикого ужаса от всего происходящего! Было дико холодно, но это тоже здорово! Это очень эмоциональные сцены, которые артисты складывают себе в копилочку.

Почему зрители телеканала СТБ должны посмотреть сериал «Цвет страсти»?

Потому что я считаю, что это действительно очень достойная работа. Я человек субъективный, понятное дело, я за этим наблюдала изнутри. Иногда, когда у нас были перерывы, мы часто не уходили с площадки, а с удовольствием наблюдали за процессом, как работали партнеры. Не потому, что это надо, а потому, что нам было безумно любопытно. Ведь это такой кайф ― быть внутри всего этого! В сериале также очень хорошая история, которая затрагивает многие аспекты нашей жизни. И куча вещей, которые зрители могут почувствовать. Я уверена, с каждым из зрителей что-то подобное случалось. «Цвет страсти» ― это не сказка! Это кино про реальную жизнь и в то же время сказка. И я думаю, что нашему зрителю эта история будет интересна, ведь в каких-то ситуациях он будет узнавать себя.

Больше по теме: Анастасия Иванова: Актерский состав в сериале «Цвет страсти» ― просто бомба!

Читайте нас также в Viber и Telegram.