Зірка «Кріпосної» потрапила в ДТП і отримала травму обличчя

16 жовтня о 20:20 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 4-серійної мелодрами «Мій коханий ворог» виробництва StarLight Production. Генеральна продюсерка ― Галина Балан-Тимкіна. Головні ролі у фільмі виконали Анна Васильєва, Роман Полянський, Марк Дробот, Фатіма Горбенко. Але Фатіми могло й не бути в цьому серіалі через нещасний випадок, який трапився влітку в Одесі. Детальніше про ДТП, у яку потрапила зірка серіалу «Кріпосна», читайте в матеріалі.

«Кінець літа 2020 видався насиченим подіями. Ми з батьками потрапили в ДТП дорогою до дикого пляжу в Одеській області, де планували затестити нові сапборди. Слава Богу, батьки не постраждали, оскільки були пристебнуті і спрацювали подушки безпеки. А я, внаслідок зіткнення і будучи не пристебнутою на задньому сидінні, отримала численні переломи кісток лицьового черепа», — розповідає подробиці акторка.

Через кілька днів Фатіма дізналась, що продюсерка Галина Балан-Тимкіна і режисер Антон Азаров хочуть бачити її в новому серіалі для СТБ «Мій коханий ворог».

«Я прочитала синопсис, мене вразила героїня Лілія ― такого суперечливого персонажа я ще не грала. Але я заборонила собі навіть мріяти про цю роль, оскільки на мене чекала складна операція. Потрібно було зафіксувати уламки кісток у правильному положенні титановими пластинами. Прооперував мене чудовий щелепно-лицьовий хірург Бабов Євген Дмитрович в Одеському військовому госпіталі. Окрема подяка керівниці відділення щелепно-лицьової хірургії Олені Кулібабі», — коментує Фатіма Горбенко.

Незважаючи на те, що внаслідок сильного удару та хірургічного втручання обличчя було спотворене, лікарі та медсестри госпіталю не могли не впізнати зірку «Кріпосної» за роллю Олени Коренєвої. «Цікавились, чи вижив Жадан і чи буде третій сезон «Кріпосної». Звичайно, мені було приємно, але я відчувала змішані емоції, оскільки розуміла, що приступити до зйомок зможу лише після повного відновлення контуру обличчя, чутливості та мовлення. А це не раніше, ніж через кілька місяців, а то й пів року», — ділиться переживаннями Фатіма.

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Але сталося диво ― реабілітація йшла швидше, ніж очікувала акторка. До того ж Галина Балан-Тимкіна та Антон Азаров до останнього не хотіли відмовлятися від кандидатури Фатіми, що вселяло в неї надію. Допомогло ще й те, що з різних причин початок зйомок відкладався, а це давало час для відновлення. І після проб гриму було ухвалено сміливе рішення затвердити Фатіму на роль Лілії.

«Я граю Лілію Стоцьку ― людину, яка одержима жагою помсти. Але гонитва за справедливістю стане для неї фатальною. Мене надихнув образ леді Ліліт з міфології ― перша дружина Адама, могутня і зла спокусниця».

Прихильники «Кріпосної» будуть ще щасливіші, адже в серіалі партнером Фатіми став Марк Дробот, якого всі знають і люблять за роллю коханого Олени Коренєвої Ніколя Дорошенка. Щоправда, у фільмі «Мій коханий ворог» у них зовсім інша любов…

25 вересня у Фатіми був день народження. Акторка поділилася, що зустріла його на сапбордах на дикому пляжі, до якого вони з братом та батьками нарешті доїхали після аварії.

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