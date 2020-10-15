StarLight Production для телеканалу СТБ знімає низку романтичних серіалів, які виходитимуть щоп’ятниці протягом осені. Генеральна продюсерка ― Галина Балан-Тимкіна. Зовсім скоро відбудеться прем’єра одного з них ― «Мій коханий ворог». Уже цієї п’ятниці, 16 жовтня, о 20:20 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом серіалу «Мій коханий ворог».

Від кохання до ненависті ― один крок, а від ненависті до кохання ― довгий шлях… Студенти Кіра і Марк закохалися, але батько не впевнений, що може довірити бідному студентові свою єдину дочку. Марк вирішує поїхати з міста і довести, що гідний Кіри. Вона сприймає це як зраду коханого і їде за кордон будувати кар’єру. Через 10 років Кіра повертається в рідне місто і несподівано зустрічає Марка, який повернувся через неї. Він вирішує довести Кірі, що змінився, і стає суперником мера на виборах. Для Кіри це ще один аргумент на користь того, що їй варто триматися від Марка подалі. Вона знайомиться з правою рукою батька ― адвокатом Глібом. Спалахує роман. І Кіра приймає пропозицію Гліба вийти за нього заміж…

У головних ролях: Анна Васильєва, Роман Полянський, Марк Дробот, Фатіма Горбенко, Сергій Калантай.

Режисер-постановник: Антон Азаров

Не пропустіть прем’єру серіалу «Мій коханий ворог» уже 16 жовтня о 20:20 на телеканалі СТБ!

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