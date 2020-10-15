StarLight Production для телеканала СТБ снимает ряд романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Совсем скоро состоится премьера одного из них ― «Мой любимый враг». Уже в эту пятницу, 16 октября, в 20:20 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром сериала «Мой любимый враг».

От любви до ненависти ― один шаг, а от ненависти до любви – долгий путь… Студенты Кира и Марк влюбились, но отец не уверен, что может доверить бедному студенту свою единственную дочь. Марк решает уехать из города и доказать, что достоин Киры. Она воспринимает разлуку как предательство любимого и уезжает за границу строить карьеру. Через 10 лет Кира возвращается в родной город и неожиданно встречает Марка, который вернулся из-за нее. Он решает доказать Кире, что изменился, и становится соперником мэра на выборах. Для Киры это еще один аргумент в пользу того, что ей стоит держаться от Марка подальше. Она знакомится с правой рукой отца ― адвокатом Глебом. Вспыхивает роман. И Кира принимает предложение Глеба выйти за него замуж…

В главных ролях: Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Сергей Калантай.

Режиссер-постановщик: Антон Азаров

Не пропустите премьеру сериала «Мой любимый враг» уже 16 октября в 20:20 на телеканале СТБ!

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