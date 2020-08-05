Мой мужчина, моя женщина: когда премьера нового сериала

Недавно стартовали съемки новой остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films для телеканала СТБ. Но когда же состоится премьера самого долгожданного сериала сезона «Мой мужчина, моя женщина»?

Премьера увлекательного сериала «Мой мужчина, моя женщина» состоится осенью 2020 года. По сюжету по вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и с болью в душе отдав ребенка, она узнает, что Татьяна умерла. Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему.

В главных ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко.

Режиссер-постановщик: Сергей Толкушкин.

Оператор-постановщик: Александр Бойко.

Автор сценария: Елена Бойко.

Продюсеры: Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Дмитрий Кицай.

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