Звезда «Крепостной» попала в ДТП и получила травму лица

16 октября в 20:20 на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Мой любимый враг» производства StarLight Production. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Главные роли в нем исполнили Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко. Но Фатимы могло не быть в этом сериале из-за несчастного случая, который произошел летом в Одессе. Подробнее о ДТП, в которое попала звезда сериала «Крепостная», читайте в материале.

«Конец лета 2020 выдался насыщенным событиями. Мы с родителями попали в ДТП по дороге к дикому пляжу в Одесской области, где планировали затестить новые сапборды. Слава Богу, родители не пострадали, так как были пристегнуты и сработали подушки безопасности. А я, вследствие столкновения и будучи не пристегнутой на заднем сидении, получила множественные переломы костей лицевого черепа», — рассказывает подробности актриса.

Через пару дней Фатима узнала, что продюсер Галина Балан-Тимкина и режиссер Антон Азаров хотят видеть ее в новом сериале для СТБ «Мой любимый враг».

«Я прочитала синопсис, меня потрясла героиня Лилия ― такого противоречивого персонажа я еще не играла. Но я запретила себе даже мечтать об этой роли, ведь меня ждала сложная операция. Необходимо было зафиксировать отломки костей в правильном положении титановыми пластинами. Прооперировал меня блестящий челюстно-лицевой хирург Бабов Евгений Дмитриевич в Одесском военном госпитале. Отдельная благодарность начальнику отделения челюстно-лицевой хирургии Елене Кулибабе», ― комментирует Фатима Горбенко.

Больше по теме: «Мой любимый враг»: дата старта

«Несмотря на то, что вследствие сильного удара и хирургического вмешательства лицо было обезображено, врачи и медсестры госпиталя узнавали меня по роли Елены Кореневой. Интересовались, выжил ли Жадан и будет ли третий сезон «Крепостной». Конечно, мне было приятно, но я испытывала смешанные чувства, поскольку понимала, что к съемкам смогу приступить только после полного восстановления контура лица, чувствительности и речи. А это не раньше, чем через несколько месяцев, а то и полгода», — делится переживаниями Фатима.

Но произошло чудо ― реабилитация шла быстрее, чем ожидала актриса. К тому же Галина Балан-Тимкина и Антон Азаров до последнего не хотели отказываться от кандидатуры Фатимы, что вселяло в нее надежду. Помогло и то, что по разным причинам сдвигалось начало съемок, а это дало время для восстановления. И после проб грима было принято смелое решение утвердить Фатиму на роль Лилии.

«Я играю Лилию Стоцкую ― человека, одержимого жаждой мести. Но погоня за справедливостью станет для нее роковой. Меня вдохновил образ леди Лилит из мифологии ― первая жена Адама, могущественная и злая искусительница».

Поклонники «Крепостной» будут еще счастливее, поскольку в сериале партнером Фатимы является Марк Дробот, которого все знают и любят по роли возлюбленного Елены Кореневой Николя Дорошенко. Правда, в фильме «Мой любимый враг» у них совершенно иная любовь…

25 сентября у Фатимы был день рождения. Актриса поделилась, что встретила его на сапбордах на диком пляже, до которого они с братом и родителями наконец-то доехали после аварии.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ