Остап Дзядек – один із небагатьох молодих і перспективних акторів, які неймовірно органічно працюють як на театральних підмостках, так і на знімальному майданчику. Його часто порівнюють із легендою українського кіно Богданом Ступкою, адже персонажі Остапа – сильні, вольові та мужні історичні постаті. У новому серіалі «І будуть люди» Остап Дзядек зіграв саме такого персонажа. Але чому роль Оксена для нього стала однією з найважчих у житті? І чому Остап Дзядек і досі сумує за театром? Читайте просто зараз!

Який день для вас став найскладнішим під час зйомок серіалу «І будуть люди»?

Був день, який я пам’ятаю дотепер. Таке не забувається, але це теж досвід, хоч і важкий. Роль Оксена для мене – перша головна роль у кіно. Другого жовтня був мій основний знімальний день. Усі сцени, які ми знімали 12 годин поспіль, були тільки моїми. Звичайно, крім тексту були і дії, важкі, емоційні сцени, перерви. Але десь на 11 годині роботи в мене відмовився працювати мозок… До цього в мене таких насичених робочих днів ніколи не було! Я тоді дуже сильно намучився, і після цього приблизно тиждень мене тримали емоції. Мені було незручно перед усією групою, бо в той момент я відігравав кульмінаційну, головну сцену. Тому цей день я запам’ятав назавжди! Це теж досвід, але мені було шкода знімальну групу, бо ми фільмували все одним кадром, і це було надзвичайно виснажливо…

Чим ви надихалися, коли грали свого персонажа? Як вживались у роль?

17 років я прожив у селі Дунаєві на Львівщині. І все те життя, яке прожив мій персонаж у селі, я сам пройшов. Тому вживатись у роль мені не було важко. Вже з першого ж прочитання сценарію я відчув свого персонажа. Ми навіть схожі з ним характером! Обидва щирі, віруючі та віддані своїй справі! Оксен саме такий. Тому особисто для мене ця роль – наука! Ми всі жили на майданчику, і я зрозумів, наскільки важливо розказати цю історію нашим глядачам!

Це була, напевно, ваша перша найважча роль у кіно?

Звичайно! Це була важка роль, але мені страшніше грати ролі легкі. У нашій професії не меншу вагу, ніж роль, мають наставники. Добре, що режисером серіалу став Аркадій Непиталюк, у якого я навчався. Важливо розуміти щодо кожної ролі і взагалі всього, що ми робимо в цьому житті: якщо нам щось легко дається, значить, у цьому немає великої ваги. Робота над серіалом була складною, але приємною. Складність завжди існує, але якщо є такий режисер, як Аркадій Непиталюк, і така неймовірна знімальна команда – це багатство! Я дуже вболіваю за те, щоб глядач прочитав усі ті сенси, які ми заклали в цю екранізацію!

Вам завжди дістаються емоційно складні ролі, де персонажі – жорстокі, мужні та сильні. В них ви дуже органічні. Як у серіалі «І будуть люди», так і в театральних виставах, наприклад, «Том на фермі».

Мені приємно чути такі слова, адже мій театральний шлях розпочався ще в 2008 році. Бувши ще непрофесійним актором, зіграв дві ролі у професійному театрі. Я вчуся і завжди стараюся бути учнем, для мене це надважливо. Якщо порівнювати саме ці дві мої ролі, то з Френсісом з постановки «Том на фермі» ми абсолютно різні, а з Оксеном – майже ідентичні! У кожної людини є всі характеристики: зло, добро, підлість… Френсіс – абсолютно інший і за енергетикою, і за внутрішнім світоглядом. А нас з Оксеном поєднує сільське життя. Оксен – це щира людина, яка робить усе дуже по-справжньому. Але, знову ж таки, він не бачить найголовнішого, того, що навколо відбувається. Він живе у своєму світі ― у світі краси, яку заклав йому батько. Землеробство, тяжка праця… У цьому всесвіті він не бачить зовнішнього ворога. Справа, яку він робить, у будь-який момент може закінчитися. І в нього немає цього внутрішнього чуття. Але окрім своєї внутрішньої доброти, йому потрібно бачити людей, які бажають йому зла.

Роль у серіалі «І будуть люди» – одна з ваших перших серйозних робіт у кіно. А вже незабаром – новий театральний сезон. Не сумуєте за сценою?

Для мене особисто це дуже важливе питання… За кілька років у мене круто змінилося творче життя. 10 років поспіль я працював у львівських театрах, а опісля – влаштувався актором в один зі столичних. І після цього річного контракту в Києві продовження зі мною не підписали. Направду, для мене це болюче питання… Я розумію, що наша професія – це постійний тренінг, але останніх два роки мені бракує цього тренінгу. Я шукаю якісь шляхи, намагаюся над собою багато працювати. Звичайно, я ходив на прослуховування в різні київські театри, але в жоден із них не був прийнятий. Бажання грати в театрі мене зовсім не полишає, тому що атмосфера театру ― завжди неймовірна. Коли розумієш, що на виставу прийдуть глядачі і ми будемо ділитися енергіями, ― це живить актора! Це почуття додає сил, впевненості, воно зміцнює м’язи. Зараз мені бракує театру, але я намагаюся вчитися витримки. Я вже повертався до Львова, у мене тут (у Києві. ― Прим. ред.) є багато людей, які в мене вірять і які мене затримали, за що я дуже вдячний! Адже якби я повернувся до Львова, тоді б у мене не було ролі в серіалі «І будуть люди»! Я вдячний кожному режисеру за ролі, які вони дають. Бо кожен режисер для мене є вчителем, і від кожного я щось беру для себе.

Ви зараз перебуваєте в активному пошуку театру?

Так, я в Києві у пошуку свого театру. Я дико хочу бути в тонусі і хочу, аби це мені приносило задоволення. Вистави також дають можливість для дослідження самого себе. У Львові в мене було максимально насичене акторське життя, була певна психологічна складність, бо в тиждень відігравав по 4―5 вистав. І завжди, коли я до них готувався, я розумів, що вони почали перетікати одна в одну, і я не встигав перемикатися. Це теж хороший досвід, тому я намагався працювати ще більше. Зараз я живу на контрастах, бо ролей у театрах взагалі немає. Але кіно мене рятує! Режисери, які мені дали тут ролі, нехай епізодичні, ― вони дають віру в те, що я можу експериментувати над собою. Режисер серіалу «І будуть люди» особисто для мене став справжнім учителем! Я часто залишався на знімальному майданчику після роботи, спостерігав за знімальним процесом, і мені було дуже цікаво. Відверто кажучи, у Львові я починав відчувати комфорт. І як казали мої львівські викладачі: «Якщо ти починаєш відчувати комфорт – це дуже тривожна ситуація для актора». Тому мої зміни ― як внутрішні, так і зовнішні — надзвичайно важливі! Я не хочу втрачати тонус, тому буду розвиватися!

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Чому українцям потрібно подивитися серіал «І будуть люди»?

Ми вже наробили стільки історичних помилок, що хотілося б, щоб ми почали вчитися на історії. Коли я ріс у селі і мені батьки розповідали про наших героїв, які боролися проти радянської системи, я не розумів цих діалогів. Я ще був зелений, мені було тоді нецікаво. Та з часом прийшло усвідомлення важливості власної ідентичності. Чим схожа ситуація в романі «І будуть люди» із нашим сьогоденням – це тим, що свої своїх здають. Ці помилки у нас були в історії. І коли вороги ввірвалися на Схід, коли у нас забрали Крим, я розумію, що важливі історичні проєкти мають величезну вагу! Події в серіалі відбувалися 100 років тому, і лінії наших героїв, які переплітаються, дуже схожі на лінії нашого сьогодення. Ми показали звичайні життя людей, які були в системі і не усвідомлювали цього. Ця система завела їх у трагедію. Трагедію всього українського народу. Тому потрібно знати історію і розповідати про найважливіше. І якщо ми достукаємося до сердець наших глядачів – для мене це буде найголовнішою перемогою! Що більше людей, дивлячись цей фільм, почнуть думати і аналізувати події історичної давнини і сучасності, то краще, бо ми йдемо по стежці. Тому дивіться вже цієї осені серіал «І будуть люди» на телеканалі СТБ і аналізуйте історію нашої держави!

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