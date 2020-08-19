Остап Дзядек ― один из немногих молодых и перспективных актеров, который невероятно органично работает как на театральных подмостках, так и на съемочной площадке. Его часто сравнивают с легендой украинского кино Богданом Ступкой, ведь персонажи Остапа ― сильные, волевые и мужественные исторические фигуры. В новом сериале «І будуть люди» Остап Дзядек сыграл именно такого персонажа. Но почему роль Оксена для него стала одной из самых тяжелых в жизни? И почему Остап Дзядек до сих пор скучает по театру? Читайте прямо сейчас!

Какой день для вас стал самым сложным во время съемок сериала «І будуть люди»?

Был день, который я помню до сих пор. Такое не забывается, но это тоже опыт, хоть и тяжелый. Роль Оксена для меня ― первая главная роль в кино. Второго октября был мой основной съемочный день. Все сцены, которые мы снимали 12 часов подряд, были только моими. Конечно, кроме текста были и действия, тяжелые эмоциональные сцены, перерывы. Но где-то на 11 часу работы у меня отказался работать мозг… До этого у меня таких насыщенных рабочих дней никогда не было! Я тогда очень сильно намучился, и после этого примерно неделю меня держали эмоции. Мне было неудобно перед всей группой, потому что в тот момент я играл кульминационную, главную сцену. Поэтому этот день я запомнил навсегда! Это тоже опыт, но мне было жаль съемочную группу, потому что мы снимали все одним кадром, и это было очень утомительно…

Чем вы вдохновлялись, когда играли своего персонажа? Как вживались в роль?

17 лет я прожил в селе Дунаеве на Львовщине. И всю ту жизнь, которую прожил мой персонаж в селе, я сам прожил. Поэтому вживаться в роль мне не было тяжело. Уже с первого прочтения сценария я почувствовал своего персонажа. Мы даже схожи с ним по характеру! Оба искренние, верующие и преданные своему делу! Оксен именно такой. Поэтому лично для меня эта роль ― наука! Мы все жили на площадке, и я понял, насколько важно рассказать эту историю нашим зрителям!

Это была, наверное, ваша первая сложная роль в кино?

Конечно! Это была сложная роль, но мне страшнее играть роли легкие. В нашей профессии не меньшее значение имеют наставники. Хорошо, что режиссером сериала стал Аркадий Непиталюк, у которого я учился. Важно понимать касательно каждой роли и вообще всего, что мы делаем в этой жизни: если нам что-то легко дается, значит оно не имеет большого значения. Работа над сериалом была сложной, но приятной. Сложность всегда присутствует, но если есть такой режиссер, как Аркадий Непиталюк, и такая невероятная съемочная команда ― это богатство! Я очень хочу, чтобы зритель прочитал все те смыслы, которые мы заложили в эту экранизацию!

Вам всегда достаются эмоционально сложные роли, где персонажи ― жестокие, мужественные и сильные. В них вы выглядите очень органичным. Как в сериале «І будуть люди», так и в театральных спектаклях, например, «Том на ферме».

Мне приятно слышать такие слова, ведь мой театральный путь начался еще в 2008 году. Будучи еще непрофессиональным актером, я сыграл две роли в профессиональном театре. Я учусь и всегда стараюсь быть учеником, для меня это сверхважно. Если сравнивать именно эти две мои роли, то с Фрэнсисом из постановки «Том на ферме» мы совершенно разные, а с Оксеном ― почти идентичны! У каждого человека есть все характеристики: зло, добро, подлость… Фрэнсис ― совершенно другой и по энергетике, и по внутреннему мировоззрению. А нас с Оксеном объединяет сельская жизнь. Оксен ― это искренний человек, который делает все очень по-настоящему. Но, опять же, он не видит главного, того, что вокруг происходит. Он живет в своем мире ― в мире красоты, которую заложил ему отец. Земледелие, тяжкий труд … В этой вселенной он не видит внешнего врага. Дело, которое он делает, в любой момент может закончиться. И у него нет этого внутреннего чувства. Но кроме своей внутренней доброты, ему нужно видеть людей, которые желают ему зла.

Роль в сериале «І будуть люди» ― одна из ваших первых серьезных работ в кино. А уже скоро ― новый театральный сезон. Не скучаете за сценой?

Для меня лично это очень важный вопрос… За несколько лет у меня круто изменилась творческая жизнь. 10 лет я работал во львовских театрах, а затем пошел работать актером в один из столичных театров. И после этого годового контракта в Киеве продолжение со мной не подписали. Действительно, для меня это больной вопрос… Я понимаю, что наша профессия ― это постоянный тренинг, но последние два года мне не хватает этого тренинга. Я ищу какие-то пути, стараюсь над собой много работать. Конечно, я ходил на прослушивания в разные киевские театры, но ни в один из них не был принят. Желание играть в театре меня совсем не оставляет, потому что атмосфера театра ― всегда невероятная. Когда понимаешь, что на спектакль придут зрители и мы будем делиться энергиями, ― это питает актера! Это чувство придает сил, уверенности, оно укрепляет мышцы. Сейчас мне не хватает театра, но я стараюсь учиться выдержке. Я уже возвращался во Львов, у меня тут (в Киеве. ― Прим. ред.) есть много людей, которые в меня верят и которые меня задержали, за что я очень благодарен! Ведь если бы я вернулся во Львов, тогда бы у меня не было роли в сериале «І будуть люди»! Я благодарен каждому режиссеру за роли, которые они дают. Потому что каждый режиссер для меня стал учителем, и от каждого я что-то беру для себя.

Вы сейчас находитесь в активном поиске театра?

Да, я в Киеве в поиске своего театра. Я дико хочу быть в тонусе и хочу, чтобы это мне доставляло удовольствие. Спектакли также дают возможность для исследования самого себя. Во Львове у меня была очень насыщенная актерская жизнь, определенная психологическая сложность, поскольку в неделю играл по 4―5 спектаклей. И когда я к ним готовился, я понимал, что они начали перетекать друг в друга, и я не успевал переключаться. Это тоже хороший опыт, поэтому я пытался работать еще больше. Сейчас я живу на контрастах, потому что ролей в театрах вообще нет. Но кино меня спасает! Режиссеры, которые мне дали здесь роли, пусть эпизодические, ― они дают веру в то, что я могу экспериментировать над собой. Режиссер сериала «І будуть люди» лично для меня стал настоящим учителем! Я часто оставался на съемочной площадке после работы, наблюдал за съемочным процессом, и мне было очень интересно. Откровенно говоря, во Львове я начинал чувствовать комфорт. И как говорили мои львовские преподаватели: «Если ты начинаешь чувствовать комфорт ― это очень тревожная ситуация для актера». Поэтому мои изменения ― как внутренние, так и внешние ― очень важны! Я не хочу терять тонус, поэтому буду развиваться!

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Почему украинцам нужно посмотреть сериал «І будуть люди»?

Мы уже наделали столько исторических ошибок, что хотелось бы, чтобы мы начали учиться на истории. Когда я рос в селе и родители рассказывали мне о наших героях, которые боролись против советской системы, я не понимал этих диалогов. Я еще был зеленый, мне было тогда неинтересно. Но со временем пришло осознание важности собственной идентичности. Чем похожа ситуация в романе «І будуть люди» с нашим настоящим ― это тем, что свои своих сдают. Эти ошибки у нас были в истории. И когда враги ворвались на восток, когда у нас забрали Крым, я понимаю, что исторические проекты имеют огромное значение! События в сериале происходили 100 лет назад, и линии наших героев, которые переплетаются, очень похожи на линии нашего времени. Мы показали обычные жизни людей, которые были в системе и не осознавали этого. Эта система завела их в трагедию. Трагедию всего украинского народа. Поэтому нужно знать историю и рассказывать о самом важном. И если мы достучимся до сердец наших зрителей, для меня это будет главной победой! Чем больше людей посмотрят этот фильм, начнут думать и анализировать события исторической давности и современности, тем лучше, потому что мы идем по тропе. Поэтому смотрите уже этой осенью сериал «І будуть люди» на телеканале СТБ и анализируйте историю нашего государства!

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