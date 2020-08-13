12 серпня відбулася довгоочікувана подія — Нікіта Добринін і Даша Квіткова зіграли весілля в одному з найкрасивіших ресторанів Києва. Пара познайомилася в реаліті «Холостяк» і вже навесні 2020 року офіційно уклала шлюб. Читайте ексклюзивне інтерв’ю молодят просто з весілля — і ви дізнаєтеся, який сюрприз приготував Нікіта для своєї коханої!

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«Весілля Нікіти і Даші не просто стало найкрасивішою подією літа. Це ще й дуже знакова подія для українського «Холостяка». Нині близько 30 країн виробляють адаптації формату The Bachelor, але весілля головного героя та його обраниці в проєкті були тільки в Америці і Австралії, і то небагато. Україна стала третьою країною, де пара, що склалася в фіналі шоу, уклала шлюб. Ми одночасно і пишаємося цим, і щасливі за цю прекрасну пару. Усією командою вітаємо і бажаємо їм безкінечного кохання», — прокоментувала директорка творчої студії StarLihgtProduction, що створює шоу «Холостяк» Анна Калина.

Також варто зазначити, що на весілля до Нікіти і Даші був запрошений ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною.

Нікіто, ти присвятив Даші пісню. Розкажи про це детальніше. Ти хвилювався?

Нікіта: Так, я дуже хвилювався, адже сьогодні вперше співав на публіці. Мені хотілося подарувати Даші пісню, навіть незважаючи на те, що я не співак і не володію супервокальними даними. Написати пісню мені допоміг мій друг-музикант. Для мене це дуже особиста історія. Наша історія з Дашею. Чесно кажучи, я дуже хвилювався. І коли записував, і коли слухав її, і, особливо, коли сьогодні співав на сцені.

Даша: Я знала, що Нікіта готує для мене якийсь сюрприз, але що саме — це була таємниця. Він постійно зникав. Я його ще просила: Нікіто, давай, щоб не було так, що ти мені приготував сюрприз, а я тобі — ні. Та, бачите, як вийшло (усміхається. — Прим. ред.). Але він молодець, це дуже круто!

Які у вас емоції від весілля?

Нікіта: Якщо чесно, я досі не можу повірити, що все це відбувається насправді. Стільки уваги, стільки привітань. Мені хочеться, щоб мене хтось ущипнув, щоб я міг остаточно переконатися, що це все не сон.

Ти сьогодні побачив Дашу вперше у весільній сукні…

Нікіта: Так, я її не бачив до цього. Це її перша сукня. А ще є друга, яку вона мені не показувала. І у нас буде особлива церемонія ввечері. Я знаю, що відбуватиметься ввечері на церемонії, але не знаю, який вигляд матиме Даша.

Даша: Так, моє друге вбрання кардинально відрізнятиметься від першого. І від нього Нікіта точно зронить сльозу.

Скільки на весіллі гостей?

Нікіта: Сьогодні у нас десь 70 людей. Ми так і планували. І нам дуже приємно, що всі наші родичі і друзі змогли приїхати.

Усе вдалося втілити в реальність із того, що ви планували?

Нікіта: Все вдалося. І навіть більше. Я собі уявляв, як воно має бути, але вийшло набагато краще.

Чи влаштовували ви парубочий і дівич-вечір?

Нікіта: Так, у мене він був перед нашим розписом у травні. А в Даші був дівич-вечір у Єгипті.

Даша: Так, я дуже рада, що нам вдалося полетіти на кілька днів до Єгипту. Це було своєрідне перезавантаження. Ми б не витримали, якби не полетіли на відпочинок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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