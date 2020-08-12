Сьогодні, 12 серпня, в одному з найкрасивіших ресторанів Києва відбулося весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової. Пара познайомилася в реаліті «Холостяк», а за підсумком 9 сезону вирішила жити разом. 20 травня 2020 року двоє розписалися, закріпивши свій статус офіційно – чоловік і дружина! Дивіться фото з сьогоднішнього весілля Даші Квіткової та Нікіти Добриніна прямо зараз!

Сьогодні вранці Даша Квіткова та Нікіта Добринін хвилювалися не на жарт! Ще б пак, адже через коронавірус молоді закохані переносили дату свого весілля кілька разів!

Ще на шоу «Як вийти заміж» Нікіта і Даша показали свої обручки і ​​зізналися, що завдяки проєкту змогли зустріти один одного! Хоча навіть якби хтось із них не прийшов в минулому році на кастинг, доля звела б їх в будь-якому випадку.

Нагадаємо, що український проєкт «Холостяк» став третім в світі з усіх 29 адаптованих реаліті, де склалася пара, яка уклала шлюб! Пара об’їздила безліч країн. За цей рік двоє побували в Бразилії, Майамі, також на Балі, де екс-Холостяк зробив своїй обраниці пропозицію руки і серця.

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