Сегодня, 12 августа, в одном из самых красивых ресторанов Киева состоялась свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Пара познакомилась в реалити «Холостяк», а по итогу 9 сезона приняла решение жить вместе. 20 мая 2020 года двое расписались, закрепив свой статус официально — муж и жена! Смотрите фото с сегодняшней свадьбы Даши Квитковой и Никиты Добрынина прямо сейчас!

Сегодня утром Даша Квиткова и Никита Добрынин волновались не на шутку! Еще бы, ведь из-за коронавируса молодые влюбленные переносили дату своей свадьбы несколько раз!

Еще на шоу «Как выйти замуж» Никита и Даша показали свои кольца и признались, что благодаря проекту смогли встретить друг друга! Хотя даже если бы кто-то из них не пришел в прошлом году на кастинг, судьба свела бы их в любом случае.

Напомним, что украинский проект «Холостяк» стал третьим в мире из всех 29 адаптированных реалити, сложившаяся пара которого заключила брак! Пара объездила множество стран. За этот год двое побывали в Бразилии, Майами, также на Бали, где экс-Холостяк сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

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