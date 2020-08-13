До сих пор не могу поверить, что это не сон! — Эксклюзивное интервью Никиты Добрынина и Даши Квитковой со свадьбы

12 августа состоялось долгожданное событие — Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу в одном из самых красивых ресторанов Киева. Пара познакомилась в реалити «Холостяк» и уже весной 2020 года официально заключила брак. Читайте эксклюзивное интервью молодоженов прямо со свадьбы — и вы узнаете, какой сюрприз приготовил Никита для своей возлюбленной!

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«Свадьба Никиты и Даши не просто стала самым красивым событием лета. Это еще и очень знаковое событие для украинского «Холостяка». На сегодня около 30 стран производят адаптации формата The Bachelor, но свадьбы главного героя и его избранницы в проекте были только в Америке и Австралии, и то немного. Украина стала третьей страной, где пара, сложившаяся в финале шоу, заключила брак. Мы одновременно и гордимся этим, и искренне счастливы за эту красивую пару. Всей командой поздравляем и желаем им бесконечной любви!» — прокомментировала директор творческой студии StarLihgtProduction, создающей шоу «Холостяк» Анна Калина.

Также стоит отметить, что на свадьбу к Никите и Даше был приглашен ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник со своей супругой Кристиной.

Никита, ты посвятил Даше песню. Расскажи об этом поподробнее. Ты волновался?

Никита: Да, я очень волновался, ведь сегодня впервые пел на публике. Мне очень хотелось подарить Даше песню, даже невзирая на то, что я не певец и не обладаю супервокальными данными. Написать песню мне помог мой друг-музыкант. Для меня это очень личная история. Наша история с Дашей. Честно говоря, я очень волновался. И когда записывал, и когда слушал ее и, особенно, когда сегодня пел ее на сцене.

Даша: Я знала, что Никита готовит мне какой-то сюрприз, но что именно — это для меня было тайной. Он постоянно исчезал. Я его еще просила: Никита, давай, чтобы не было так, что ты мне приготовил сюрприз, а я тебе — нет. Но, видите, как получилось (улыбается. — Прим. ред.). Но он молодец, это очень круто!

Какие у вас эмоции от свадьбы?

Никита: Если честно, я до сих пор не могу поверить, что все это происходит на самом деле. Столько внимания, столько поздравлений. Мне хочется, чтобы меня кто-то ущипнул, чтобы я смог окончательно убедиться, что это все не сон.

Ты сегодня увидел Дашу впервые в свадебном платье…

Никита: Да, я ее не видел до этого. Это ее первое платье. А еще есть второе, которое она мне не показывает. И у нас будет особенная церемония вечером. Я знаю, что будет происходить вечером на церемонии, но не знаю, как будет выглядеть Даша.

Даша: Да, мой второй наряд будет кардинально отличаться от первого. И от него Никита точно всплакнет.

Сколько на свадьбе гостей?

Никита: Сегодня у нас где-то 70 человек. Мы так и планировали. И нам очень приятно, что все наши родственники и друзья смогли приехать.

Все удалось воплотить в реальность из того, что вы планировали?

Никита: Все удалось. И даже больше. Я себе представлял, как оно должно быть, но получилось гораздо лучше.

Устраивали ли вы мальчишник и девичник?

Никита: Мальчишник у меня был перед нашей росписью в мае. А у Даши был девичник в Египте.

Даша: Да, я очень рада, что нам удалось улететь на несколько дней в Египет. Это была своеобразная перезагрузка. Мы бы не выдержали, если бы не улетели на отдых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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