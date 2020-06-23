Як швидко відновити фізичну форму після пологів? Це запитання ставить кожна жінка, яка стала мамою. Переможниця дев’ятого тижня психологічного реаліті «Супермама»—тренерка Анна — знає відповідь на нього. Ексклюзивно для STB.UA жінка розповіла про те, як правильно підтримувати свої м’язи в тонусі і при цьому не мучити себе багатогодинними тренуваннями. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Спецпроєкт «Поради від Супермам»: Залізна мама Ілона розповіла, як привести своє тіло в норму після пологів

На дев’ятому тижні психологічного реаліті «Супермама» заповітне звання здобула мама-тренерка Анна. Жінка виховує двох дітей. А ще — не мислить свого життя без спорту. То як же підтримувати своє тіло в тонусі?

Насамперед Анна звертає увагу на те, що хороша фізична форма — це не тільки м’язи, красиві рельєфи, кубики пресу і навантаження, які може витримати тіло. Хороша фізична форма — це, передовсім, чудове самопочуття.

«Бути в гарній фізичній формі — це означає добре почуватися, бути активним, легко прокидатися. Це означає мати сили не тільки на себе, а й на свою сім’ю, дітей. Щоб підтримувати себе в хорошій фізичній формі, потрібно дотримуватися режиму і регулярно займатися фітнесом. Також важливо пам’ятати про здорове харчування і не допускати різких перепадів у вазі», — каже мама-тренерка Анна.

Більше на тему: Наскільки ви хороші батьки: тест від Дмитра Карпачова

Одним зі способів підтримувати своє тіло в тонусі, на думку Анни, є скандинавська ходьба. Вона нещодавно познайомилася з цим видом спорту, але вже не може уявити свого життя без нього.

«Цей вид навантаження поєднує в собі роботу 90% м’язів усього тіла. Завдяки годинній прогулянці можна не тільки потренуватися, а й отримати хороше емоційне розвантаження».

Однак Анна звертає увагу на те, що недостатньо просто купити палиці і почати ходити. Важливо дотримуватися правильної техніки. Жінка рекомендує обов’язково подивитися навчальні відео, з яких можна дізнатися, як тренуватися без шкоди для здоров’я. Також Анна зазначила, що у цього виду спорту немає вікових обмежень, він підійде як молодим дівчатам і хлопцям, так і людям похилого віку.

Більше інформації дивіться у відео!

Video: Спецпроєкт «Поради від Супермам»: мама-тренерка Анна розповіла, як підтримувати себе в хорошій фізичній формі Супермама дев'ятого тижня - тренер Анна розповіла про те, як підтримувати своє тіло в хорошій фізичній формі

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ