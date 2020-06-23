Спецпроект «Советы от Супермам»: мама-тренер Анна рассказала, как поддерживать себя в хорошей физической форме

Как быстро восстановить физическую форму после родов? Этот вопрос задавала себе каждая женщина, которая стала мамой. Победительница девятой недели психологического реалити «Супермама» — тренер Анна — знает ответ на него. Эксклюзивно для STB.UA она рассказала о том, как правильно поддерживать свои мышцы в тонусе и при этом не истязать себя многочасовыми тренировками. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Спецпроект «Советы от Супермам»: Железная мама Илона рассказала, как привести свое тело в норму после родов

На девятой неделе психологического реалити «Супермама» заветное звание получила мама-тренер Анна. Женщина воспитывает двоих детей. А еще — не мыслит своей жизни без спорта. Так как же поддерживать свое тело в тонусе?

В первую очередь Анна обращает внимание на то, что хорошая физическая форма — это не только мышцы, красивые рельефы, кубики пресса и сверхнагрузки, которые может выдержать тело. Хорошая физическая форма — это, в первую очередь, прекрасное самочувствие.

«Быть в хорошей физической форме — это значит хорошо себя чувствовать, быть активным, легко просыпаться. Это значит иметь силы не только на себя, но и на свою семью, детей. Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, нужно придерживаться режима и регулярно заниматься фитнесом. Также важно помнить о здоровом питании и не допускать резких перепадов в весе», — говорит мама-тренер Анна.

Больше по теме: Насколько вы хорошие родители: тест от Дмитрия Карпачева

Одним из способов поддерживать свое тело в тонусе, по мнению Анны, является скандинавская ходьба. Женщина совсем недавно познакомилась с этим видом спорта, но сегодня уже не может представить свою жизнь без него.

«Этот вид нагрузки совмещает в себе работу 90% мышц всего тела. Благодаря часовой прогулке можно не только потренироваться, но и получить хорошую эмоциональную разгрузку».

Однако Анна обращает внимание на то, что недостаточно просто купить палки и начать ходить. Важно придерживаться правильной техники. Мама-тренер рекомендует обязательно посмотреть обучающие видео, из которых можно узнать, как тренироваться без ущерба для здоровья. Также Анна отметила, что у этого вида спорта нет возрастных ограничений, он подойдет как молодым девушкам и парням, так и людям пожилого возраста.

Больше информации смотрите в видео!



Video: Спецпроект «Советы от Супермам»: мама-тренер Анна рассказала, как поддерживать себя в хорошей физической форме Супермама девятой недели - тренер Анна рассказала о том, как поддерживать свое тело в хорошей физической форме

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ