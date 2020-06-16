Весной на телеканале СТБ состоялась премьера нового психологического реалити «Супермама». Участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценивали материнство, хозяйственность и самореализацию друг друга. В проекте приняло участие более 35 ярких и самодостаточных женщин, у которых можно многому научиться. Так, железная мама Илона эксклюзивно для STB.UA рассказала, как привести свое тело в форму после родов. Подробнее читайте в материале.



На шестой неделе психологического реалити «Супермама» среди участниц из Харькова за заветное звание боролась железная мама Илона. Когда конкурентки пришли к ней в гости, женщина рассказала, что во время беременности набрала больше 20 кг. Однако после родов очень быстро пришла в былую форму. Эксклюзивно для STB.UA она рассказала, с чего начать молодой маме, которая хочет привести свое тело в форму и скинуть лишние килограммы.

Так, Илона считает, что самая большая проблема молодых мам, которые пытаются похудеть и вернуть своей фигуре идеальные очертания после родов, — это отсутствие веры в собственные силы.

«Самая большая проблема в голове. Нужно верить в свои силы. Только тогда все получится», — говорит железная мама Илона.

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Еще женщина дала несколько дельных советов, следуя которым можно похудеть:

Водный баланс. Как утверждает Илона, без этого ничего не получится. Для того, чтобы ушел жир, нужно потреблять необходимое количество воды.

Завтрак. Он обязателен. И в нем должен присутствовать белок.

Плотный обед. Злаки, белок и овощи. Если нет злаков, то железная мама рекомендует добавлять ржаной хлеб.

Физические нагрузки. В такую хорошую погоду лучше всего начать день с кардионагрузок. Можно сделать небольшую пробежку. Одним словом, любая физическая активность пойдет на пользу.

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Video: Спецпроект «Советы от Супермам»: Железная мама Илона рассказала, как привести свое тело в норму после родов Участница реалити Супермама железная мама Илона рассказала, как привести свое тело в форму после родов