Навесні на телеканалі СТБ відбулась прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». Учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінювали материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної. У проєкті взяли участь понад 35 яскравих і самодостатніх жінок, у яких можна багато чого навчитися. Так, залізна мама Ілона ексклюзивно для STB.UA розповіла, як привести своє тіло в форму після пологів. Детальніше читайте в матеріалі.

На шостому тижні психологічного реаліті «Супермама» серед учасниць із Харкова за заповітне звання боролася залізна мама Ілона. Коли конкурентки прийшли до неї в гості, жінка розповіла, що під час вагітності набрала більше 20 кг. Однак після пологів дуже швидко повернулася в колишню форму. Ексклюзивно для STB.UA вона розповіла, з чого почати молодій мамі, яка хоче привести своє тіло в форму і скинути зайві кілограми.

Так, Ілона вважає, що найбільша проблема молодих мам, які намагаються схуднути і повернути своїй фігурі ідеальні обриси після пологів, — це брак віри у власні сили.

«Найбільша проблема в голові. Потрібно вірити в свої сили. Тільки тоді все вийде», — каже залізна мама Ілона.

Більше на тему: Наскільки ви хороші батьки: тест від Дмитра Карпачова

Іще жінка дала кілька слушних порад, дотримуючись яких можна схуднути:

Водний баланс. Як стверджує Ілона, без цього нічого не вийде. Для того, щоб пішов жир, потрібно споживати достатню кількість води.

Сніданок. Він обов’язковий. І в ньому має бути білок.

Повноцінний обід. Злаки, білок та овочі. Якщо немає злаків, то залізна мама рекомендує додавати житній хліб.

Фізичні навантаження. У таку гарну погоду найкраще почати день із кардіонавантажень. Можна зробити невелику пробіжку. Одним словом, будь-яка фізична активність піде на користь.

Video: Спецпроєкт «Поради від Супермам»: Залізна мама Ілона розповіла, як привести своє тіло в норму після пологів Учасниця реаліті Супермама залізна мама Ілона розповіла, як привести своє тіло в форму після пологів

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ