Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Сліпа» 51 серія: Чому не можна брати знайдені гроші

12.06.2020

Нова серія серіалу «Сліпа», напевно, здасться знайомою багатьом. Досить часто ми піддаємося спокусі і беремо знайдені гроші. Проте провидиця  бабуся Люба категорично не радить цього робити. Чому? Дізнайтеся в матеріалі.

Сімейна пара на зупинці натрапила на сумку з великою сумою грошей. Тарас умовив Олену забрати знахідку. Але з того самого дня жінка перестала спати. Щоночі у своїх снах вона бачила, як гинуть її чоловік Тарас і донька Ніна. Олена дуже злякалася і не знала, що їй робити, була впевнена, що все це якось пов’язано зі знайденими грошима. По допомогу Олена звернулася до Бабусі.

«Бо не можна спокушатися чужими грошима. Хто гроші знайде і собі візьме, той власне щастя продасть», — сказала провидиця.

Наступного дня Олена прийшла з роботи і чекала на повернення чоловіка, вона не знала, як умовити його позбутися проклятих грошей. Однак Тарас був категорично проти!

Більше на тему: «Сліпа» 50 серія: Сумніви кохання

Вночі Олену знову мучили кошмари: уві сні вона бачила, як Тарас розбивається на новій автівці. Зранку жінка почала благати його не сідати за кермо. Через кілька днів чоловік таки потрапив у ДТП. Олена кинулася до лікарні, куди доставили Тараса після аварії. Його авто відновленню не підлягало. На ранок Олені зателефонували з номеру її доньки, проте то була не вона. Подруга повідомила, що Ніна мало втопилася…

Олена ледве дочекалася ранку, їй натерпілося скоріше позбутися нещасливих грошей і повернутися до тихого сімейного життя. Провівши обряд очищення, Бабуся спалила їх. З того дня Олена перестала бачити нічні жахіття. Бабуся каже: якщо ви знайшли гроші, навіть невелику суму, не піддавайтеся спокусі, не беріть. Хто знайдені гроші візьме і залишить собі, той «продасть» власне щастя.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить