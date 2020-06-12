«Сліпа» 51 серія: Чому не можна брати знайдені гроші

Нова серія серіалу «Сліпа», напевно, здасться знайомою багатьом. Досить часто ми піддаємося спокусі і беремо знайдені гроші. Проте провидиця бабуся Люба категорично не радить цього робити. Чому? Дізнайтеся в матеріалі.

Сімейна пара на зупинці натрапила на сумку з великою сумою грошей. Тарас умовив Олену забрати знахідку. Але з того самого дня жінка перестала спати. Щоночі у своїх снах вона бачила, як гинуть її чоловік Тарас і донька Ніна. Олена дуже злякалася і не знала, що їй робити, була впевнена, що все це якось пов’язано зі знайденими грошима. По допомогу Олена звернулася до Бабусі.

«Бо не можна спокушатися чужими грошима. Хто гроші знайде і собі візьме, той власне щастя продасть», — сказала провидиця.

Наступного дня Олена прийшла з роботи і чекала на повернення чоловіка, вона не знала, як умовити його позбутися проклятих грошей. Однак Тарас був категорично проти!

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Вночі Олену знову мучили кошмари: уві сні вона бачила, як Тарас розбивається на новій автівці. Зранку жінка почала благати його не сідати за кермо. Через кілька днів чоловік таки потрапив у ДТП. Олена кинулася до лікарні, куди доставили Тараса після аварії. Його авто відновленню не підлягало. На ранок Олені зателефонували з номеру її доньки, проте то була не вона. Подруга повідомила, що Ніна мало втопилася…

Олена ледве дочекалася ранку, їй натерпілося скоріше позбутися нещасливих грошей і повернутися до тихого сімейного життя. Провівши обряд очищення, Бабуся спалила їх. З того дня Олена перестала бачити нічні жахіття. Бабуся каже: якщо ви знайшли гроші, навіть невелику суму, не піддавайтеся спокусі, не беріть. Хто знайдені гроші візьме і залишить собі, той «продасть» власне щастя.

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