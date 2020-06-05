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«Сліпа» 50 серія: Сумніви кохання

05.06.2020

Нова серія проєкту, заснованого на реальних подіях, показала історію про сумнівне кохання. Поліна заплуталася у своїх почуттях до чоловіка. У її житті з’явився коханець, який задурив дівчині голову. Та в один момент вона опинилася перед вибором: або чоловік, або швидкоплинне захоплення. 

Коханець вимагає, щоб Поліна пішла від чоловіка Юри. Він робить їй пропозицію і дарує обручку. Вона не наважується на розрив із чоловіком і вирушає по пораду до Сліпої. Ясновидиця каже, що Поліні треба кинути коханця Льошу.

«Кидай коханця. Погана він людина», — сказала бабуся Люба. 

Проте Поліна не хоче кидати Льошу і стає жертвою страшної інтриги, внаслідок якої втрачає обох. Одного дня коханець навідується до її чоловіка і все розповідає. А згодом і сам зраджує Поліні. Виявилося, Юрина начальниця намовила Олексія, щоб той звабив Поліну, бо сама поклала око на її чоловіка.

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Переживши всі труднощі, Поліна знайшла чоловіка, якого по-справжньому покохала. Вона, нарешті, була впевнена, що саме з ним хоче провести все життя. А бабуся нагадує про прикмету: жінкам із довгим волоссям не варто накручувати пасма на палець, бо можна заплутатись у своїх бажаннях.

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