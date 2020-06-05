«Слепая» 50 серия: Сомнения любви

Новая серия проекта, основанного на реальных событиях, поведала историю о сомнительной любви. Полина запуталась в своих чувствах к мужу. В ее жизни появился любовник, который вскружил девушке голову. И в один момент она оказалась перед выбором: либо муж, либо мимолетное увлечение.

Любовник требует, чтобы Полина ушла от мужа Юры. Он делает ей предложение и дарит кольцо. Она не решается на разрыв с мужем и отправляется за советом к Слепой. Провидица говорит, что Полине нужно бросить любовника Лешу.

«Бросай любовника. Плохой он человек», — сказала бабушка Люба.

Однако Полина не хочет уходить от Леши и становится жертвой страшной интриги, в результате которой теряет обоих. Однажды любовник наведывается к ее мужу и все рассказывает. А потом и Леша изменяет Полине. Оказалось, начальница Юры уговорила Алексея, чтобы тот соблазнил Полину, так как сама положила глаз на ее мужа.

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Пережив все трудности, Полина нашла мужчину, которого по-настоящему полюбила. Она, наконец, была уверена, что именно с ним хочет провести всю жизнь. А бабушка напоминает о примете: женщинам с длинными волосами нельзя накручивать локоны на пальцы, ведь можно запутаться в своих желаниях.

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