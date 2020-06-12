«Слепая» 51 серия: Почему нельзя брать найденные деньги

Новая серия сериала «Слепая», наверное, покажется знакомой многим. Довольно часто мы поддаемся искушению и берем найденные деньги. Однако провидица бабушка Люба категорически не советует этого делать. Почему? Узнайте в материале.

Семья натолкнулась на сумку с крупной суммой денег, стоя на остановке. Тарас уговорил Елену забрать находку. Но с того самого дня женщина перестала спать. Каждую ночь в своих снах она видела, как гибнут ее муж Тарас и дочь Нина. Елена очень испугалась и не знала, что ей делать, была уверена, что все это как-то связано с найденными деньгами. За помощью Елена обратилась к Бабушке.

«Ибо нельзя обольщаться чужими деньгами. Кто деньги найдет и себе возьмет, тот собственное счастье продаст», — сказала ясновидящая.

На следующий день Елена пришла с работы и ждала возвращения мужа, она не знала, как уговорить его избавиться от проклятых денег. Но мужчина отказывался категорически!

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Ночью Елену снова мучили кошмары: во сне она видела, как Тарас разбивается на новой машине. Утром женщина умоляла мужа не садиться за руль. Через несколько дней мужчина таки попал в аварию. Елена бросилась в больницу, куда доставили Тараса после ДТП. Его машина восстановлению не подлежала. Утром Елене позвонили с номера ее дочери, однако то была не она. Подруга сообщила, что Нина чуть не утонула…

Елена еле дождалась утра, ведь ей хотелось скорее избавиться от злосчастных денег и вернуться к тихой семейной жизни. Проведя обряд очищения, Бабушка сожгла их. С того дня Елена перестала видеть ночные кошмары. Бабушка говорит: если вы нашли деньги, даже небольшую сумму, не поддавайтесь искушению, не берите. Кто найденные деньги возьмет и оставит себе, тот «продаст» собственное счастье.

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