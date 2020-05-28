«Супермама» 32 випуск: Чому учасницям здалося, що Олеся залежить від своєї мами?

Сьогодні, 28 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 32 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка київських мам продовжує боротьбу за заповітне звання. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами-держслужбовиці Олесі. Жінка у свої 37 років живе разом із мамою. Та чому ведучий проєкту Дмитро Карпачов вважає, що Олеся — нещасна, і порадив їй з’їхати від мами? Деталі в матеріалі.

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Олеся — мама-держслужбовиця, яка веде дуже активне життя. Вона займається організацією різноманітних заходів. Також Олеся одержала багато грамот, нагород і кубків. За такими ж принципами вона намагається виховувати свою дочку.

Із самого порогу Олеся розповіла про свої досягнення і показала всі нагороди. Однак матусям здалося, що, беручи участь у всіх цих конкурсах, Олеся намагається довести всім і собі, що вона чогось варта і щось може. Конкурентки припустили, що це все через невпевненість у собі.

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Не менше нагород і в Олесиної дочки — Лізи, яка з трьох років займається малюванням. У 14 дівчинка вже організувала свою персональну виставку. Крім цього Ліза займається тележурналістикою, шахами, блогінгом, плаванням. І це прекрасно! Однак у розмові з учасницями дівчинка зізналася, що ці всі заняття їй не цікаві. Насправді Ліза хотіла б стати ресторатором. Проте її мама й чути про це не хоче, адже сама давно вирішила, що Ліза повинна стати відомою телеведучою. Як зізналася дівчинка, її мама дещо авторитарна.

Під час ревізії квартири учасниці знайшли милиці. Ліза розповіла, що вони — її, адже нещодавно у школі через неприємну ситуацію вона зламала ногу. Після цього в Лізи з’явилося більше вільного часу. А її мама, щоб підтримати свою дочку, дозволила їй пофарбувати волосся в рожевий колір, зробити пірсинг, наростити нігті. Учасницям здалося, що Олеся у вихованні кидається з крайності в крайність.

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Також після знайомства з Олесиною мамою учасниці припустили, що мама дуже багато місця займає в її житті. Адже їй уже 37 років, і в такому віці, на думку конкуренток, потрібно бути більш самостійною і жити окремо.

Які ж оцінки поставлять учасниці своїй конкурентці, і чому Дмитро Карпачов не зможе довести Олесі, що вона, в певному сенсі, залежить від своєї мами? Дізнайтеся всі подробиці в 32 випуску.

Video: «Супермама» 32 випуск: Чому учасницям здалося, що Олеся залежить від своєї мами? Супермама 32 випуск: Чому учасницям здалося, що Олеся залежить від своєї мами? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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