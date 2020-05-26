Сьогодні, 26 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 30 випуск психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка київських мам продовжує боротьбу за першість. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами-генералісимуса Олени, яка розробила цілу систему покарань і заохочень. Та чи так це добре, адже її діти за проступки можуть відправитися в підвал, і їхня думка може не враховуватися. Як на такі методи відреагує ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Деталі в матеріалі.

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Олена — мама трьох дітей, яка вважає, що суворе виховання допоможе її дітям стати більш самостійними. Та наскільки це правильно? Можливо, є й інші методи? У цьому вирішили розібратися учасниці, які вже прямують до неї в гості.

На конкуренток із самого порогу чекала невелика несподіванка — Оленині сини мили батарею, бо перед цим обмалювали її. Учасниці вирішили не втручатися у виховний процес. Вони почали ревізію кухні, під час якої Олеся побачила кілька огріхів: брудна витяжка, продукти з цвіллю. Однак Олена на всі зауваження реагувала дуже позитивно і пообіцяла виправитися. Також під час ревізії будинку мамам здалося, що в дітей Олени дуже маленька кімната. До того ж у ній живуть різностатеві діти.

Олена ще на першій зустрічі з учасницями розповіла про свої методи покарання. До слова, сини надали можливість їх продемонструвати у всій красі. Конкурентки принесли дітям мами-генералісимуса подарунки: пістолети для хлопчиків. Однак практично відразу ж сталася неприємна ситуація: хлопці загралися і вистрілили в Олесю. Олена не могла проігнорувати такий прокол і змусила хлопців присідати. Однак учасницям здалося, що це занадто суворе покарання.

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Та найбільше запитань у суперниць виникло, коли хлопчики показали їм підвал. Це те місце, куди вони йдуть, якщо грубіянять або не слухаються батьків. Обдарованій мамі Віці категорично не сподобалося це місце. Вона вважає, що таке покарання неприпустиме. До того ж у підвалі вона знайшла отруту для мурах. На її думку, це дуже небезпечно для хлопців. Віка висловила своє невдоволення, на яке Олена дуже різко відреагувала, і між матусями сталася словесна перепалка.

Суперечка перервалася, коли прийшов Оленин чоловік. Учасниці продовжили обговорювати з ним систему покарань. Та чим усе закінчилося? І чому обдарована мама Віка почала фліртувати з чоловіком?

Які ж бали поставлять конкурентки мамі-генералісимусу Олені? Чим закінчиться скандал між учасницями? І що скаже жінці на особистій зустрічі ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці в 30 випуску.

Video: «Супермама» 30 випуск: Підвал і присідання: як іще карає своїх синів Олена? Супермама 30 випуск: Підвал і присідання - як ще карає своїх синів Олена? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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