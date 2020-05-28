«Супермама» 32 выпуск: Почему участницам показалось, что Олеся зависит от своей мамы?

Сегодня, 28 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 32 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка киевских мам продолжает борьбу за заветное звание. И сегодня конкурентки отправились в гости к маме-госслужащей Олесе. Женщина в свои 37 лет живет вместе с мамой. Но почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев посчитал, что Олеся — несчастна, и посоветовал ей съехать от мамы? Детали в материале.

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Олеся — мама-госслужащая, которая ведет очень активную жизнь. Она занимается организацией многих мероприятий. Также Олеся получила множество грамот, наград и кубков. По таким же принципам она пытается воспитывать свою дочь.

С самого порога Олеся рассказала о своих достижениях и показала все награды. Однако мамочкам показалось, что принимая участие во всех этих конкурсах, Олеся пытается доказать всем и себе, что она чего-то стоит и что-то может. Конкурентки предположили, что это все от неуверенности в себе.

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Не меньше наград и у дочери Олеси — Лизы, которая с трех лет занимается рисованием. В 14 девочка уже организовала свою персональную выставку. Помимо этого Лиза занимается тележурналистикой, шахматами, блогингом, плаванием. И это прекрасно! Но в разговоре с участницами девочка призналась, что эти все занятия ей не интересны. На самом деле Лиза хотела бы стать ресторатором. Но ее мама и слышать об этом не хочет, ведь сама давно решила, что Лиза должна стать известной телеведущей. Как призналась девочка, ее мама несколько авторитарна.

Во время ревизии дома участницы нашли костыли. Лиза рассказала, что они — ее, ведь недавно в школе из-за неприятной ситуации она сломала ногу. После этого у Лизы появилось больше свободного времени. А ее мама, чтобы поддержать свою дочь, разрешила ей покрасить волосы в розовый цвет, сделать пирсинг, наростить ногти. Участницам показалось, что Олеся в воспитании бросается из крайности в крайность.

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Также после знакомства с мамой Олеси участницы предположили, что мама слишком много места занимает в жизни Олеси. Ведь ей уже 37 лет, и в таком возрасте, по мнению конкуренток, нужно быть более самостоятельной и жить отдельно.

Какие же оценки поставят участницы своей конкурентке, и почему Дмитрий Карпачев не сумеет доказать Олесе, что она, в некотором смысле, зависит от своей мамы? Узнайте все подробности в 32 выпуске.

Video: «Супермама» 32 выпуск: Почему участницам показалось, что Олеся зависит от своей мамы? Супермама 32 выпуск:Почему участницам показалось, что Олеся зависит от своей мамы? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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