Сьогодні, 27 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 31 випуск психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка київських мам продовжує боротьбу за заповітне звання. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до обдарованої мами Віки, яка встигає все: у жінки шість вищих освіт і багато нагород. А ще Віка виховує 6-річну дочку, яка не вміє читати, зате чудово малюється. Як на такі методи виховання відреагує ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Деталі — в матеріалі.

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Вікторія — всебічно обдарована мама. У 30 років вона здобула шість вищих освіт. Жінка встигає все: вона і співачка, і актриса, і модель, і навіть поліцейська! Віка виховує 6-річну доньку Злату собі до пари. Дівчинка займається танцями і веде свій власний блог! Та чи все так райдужно в сім’ї обдарованої мами? У цьому вирішили розібратися конкурентки, які вже прийшли до неї в гості.

Вікторія зустріла суперниць у всій красі — в однакових сукнях із донькою. З самого порогу вона розповіла і показала безліч нагород, які отримала, беручи участь у конкурсах краси.

Незважаючи на всі досягнення господині будинку, учасницям не вдалося оцінити хазяйновитість Вікторії, адже в її новій квартирі, куди вона напередодні переїхала, прибиранням займається клінінгова компанія, а їжу привозять з ресторану. Однак маленька Злата не любить страв від шеф-кухарів. Їй більше до смаку згущене молоко прямо з банки. Учасниці зробили кілька зауважень щодо харчування дівчинки, але сама Віка жодної проблеми не бачить і вважає, що її дочка має чудовий вигляда. Проте космічній мамі Оксані здалося, що у Злати є трохи зайвої ваги і правильне харчування їй не завадить.

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Також мамконтроль виявив, що Злата у свої 6 років не вміє читати, зате чудово малюється. Протягом усього дня дівчинка постійно підфарбовувала губи блиском і припудрювала носик. До слова, сама Злата розповіла учасницям, що її мама не дозволяє їй бачитися з татом. Пара розійшлася через те, що колишній чоловік Віки не хотів мати дітей. Після розмови на цю тему з обдарованою мамою учасницям здалося, що Віка — нещира і щось недоговорює.

Тож які оцінки поставлять учасниці своїй конкурентці, і чому Дмитро Карпачов буде шокований після розмови з Вікторією? Дізнайтеся всі подробиці в 31 випуску.

Video: «Супермама» 30 випуск: Що криється за ідеальним життям обдарованої мами Віки? Супермама 31 випуск: Що ховається за ідеальним життям обдарованої мами Віки? Чому Дмитро Карпачов буде шокований після розмови з Вікою?

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