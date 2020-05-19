Серіал «Папаньки»-2 уже встиг закохати в себе тисячі українців! Нагадаємо, що 2 сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з вівторка по четвер о 20:15. Що станеться в 11 і 12 серіях — читайте просто зараз!

Микиті доводиться дуже нелегко — негаразди вдома і на роботі, ще й колега Ольга підкидає хмизу в вогонь. Але все під силу, коли поруч справжні друзі. Завдяки любові, підтримці та гумору вони долають усе!

Режисер: Максим Бернадський

Виробництво: Дизель Студіо, Україна, 2020 рік

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик, Євген Гашенко, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Вікторія Булітко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова та ін.

Video: «Папаньки»-2: що станеться в 11 і 12 серіях (анонс) Серіал Папаньки - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 19.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Папаньки

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