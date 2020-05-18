Показ другого сезону «Папаньок» триває. На майданчику працюють уже дві акторські подружні пари. Серіал «Папаньки» — знаковий для його акторів. Крім Андрія Федінчика і Наталки Денисенко в ньому зіграла ще одна подружня пара — Лілія Ребрик та Андрій Дикий.

Нагадаємо, що під час кастингів до першого сезону Лілія Ребрик, за сюжетом дружина Єгора, дізналася про свою другу вагітність. Під час зйомок Андрій Федінчик став уперше батьком. Ольга Арутюнян, за сюжетом вагітна дружина Микити, після закінчення ТВ-прем’єри дізналася, що вона при надії, а 15 серпня вже стала мамою. На початку ж роботи над другим сезоном подружжя Крутоголовів також оголосило про те, що чекає на поповнення, і недавно стали вдруге батьками.

Плюс, на знімальному майданчику актори навіть грають сім’ями, і це додає серіалу особливої ​​атмосфери. Так, зараз стало відомо, що в другому сезоні до Лілії Ребрик приєднався її чоловік, хореограф Андрій Дикий. В одній із серій вони будуть партнерами по танцях. Роль у «Папаньках» — його перший акторський досвід:

Раніше я допомагав іншим акторам з танцювальними постановками для кіно. Але грати — це для мене вперше. Відчуваю велику відповідальність перед дружиною. Ліля — прекрасна актриса, і не хочеться, щоб вона за мене червоніла.

Лілія Ребрик ділиться, що рада працювати з Андрієм на майданчику:

Я обожнюю працювати зі своїм чоловіком. Хоч він і не актор, він завжди дуже залучений у процес зйомки і знає, що потрібно робити. Андрій буде грати мого партнера по танцях. Я впевнена, що зі своєю роллю він впорається на всі сто. А чому ми будемо танцювати — ви дізнаєтеся зовсім скоро, — залишає інтригу Лілія.

Про те, чи допомагала вона чоловікові в підготовці до серіалу, актриса категорично відповідає:

Ні, у нас так в родині не заведено. Ми ділимося враженнями, проблемами, відчуттями, але не вчимо одне одного, як правильно робити свою роботу. Андрія запросили, передовсім, як хореографа. Я не можу йому підказувати, як танцювати, — сміється актриса. — Коли моя старша дочка знімалася в «Папаньках», я теж не розповідала їй, як грати, тільки допомагала вчити текст.

Дивіться другий сезон серіалу «Папаньки» на телеканалі СТБ з понеділка по четвер!

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