Секрети батьківства від акторів серіалу «Папаньки»

Тиждень тому на телеканалі СТБ розпочався показ другого сезону комедійного серіалу про взаємини батьків і дітей — «Папаньки». Головні герої та рушії сюжету саме батьки, що, погодьтеся, досить нове для українського телебачення. Всі вони мають дітей і доволі непогано справляються з батьківськими обов’язками. Так які секрети у вихованні дітей використовують актори головного серіалу весни «Папаньки»? Дізнайтеся просто зараз!

Відомо, що «Папаньки» розповідають про сімейні пригоди чотирьох друзів — їх грають зірки «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Євген Гашенко, а також актор Андрій Федінчик. У кожного з героїв своя «фішка»: Женя (Євген Сморигін) сам виховує трьох дітей (не без допомоги владної бабусі), Єгор (Єгор Крутоголов) — батько сина-шибеника, Микита (Євген Гашенко) тільки готується стати батьком і страждає від примх вагітної дружини, а завзятий холостяк Саша (Андрій Федінчик) взагалі не збирається заводити нащадків, але в другому сезоні несподівано стає татом.

Герої шалено люблять своїх дітей, пишаються їхніми успіхами і активно залучені до їх виховання. Тільки іноді батьки забувають, що самі вже виросли… Тому їм і доводиться постійно розрулювати курйозні ситуації, в які простакуваті татусі регулярно потрапляють разом з дітьми.

Ну, а ми вирішили поспілкуватися з найбільш досвідченими папаньками серіалу: Єгором Крутоголовом і Євгеном Сморигіним — і дізнатися, як воно — бути батьком у житті і на екрані. До речі, в серіалі вони фактично грають самих себе!

Зйомки фільму почалися рівно два роки тому. Що в підсумку, на вашу думку, вийшло?

Єгор: Я думаю, що у нас вийшла дуже приємна, весела і позитивна сімейна історія. Я б навіть сказав, у «Папаньках» є щось від хороших старих фільмів, за якими ми всі скучили. Це відрізняється від того, що звично бачити українським телеглядачам. Сподіваюся, що і ми — актори — впоралися з цим завданням на всі сто відсотків.

Мені подобається, що в серіалі є багато взаємодій з дітьми, адже всі ми в душі ще діти, хоч і приховуємо це за серйозними обличчями, як і годиться дорослим. Особисто я вже давно мріяв про проєкт, де ми зможемо подуріти з дітьми, посміятися, загалом, скинути маску «дорослості».

До речі, у зніманні серіалу ми застосовували саме кіношну технологію зйомки, і оператор у нас був кіношний. Тобто, це вже більше схоже на кіно, і нам це дуже подобається, бо раніше в такому форматі «Дизель Студіо» ще не працювала. Приємний для нас момент, що навіть інженери монтажу, переглядаючи епізоди «Папаньок» уже всоте, продовжують сміятися над цією історією. Це для нас важливо і приємно. Адже одна з основних цілей — це розсмішити глядача. Так що я впевнений: глядачам буде цікаво спостерігати за нами в такій добрій сімейній історії.

Які ви батьки на екрані і які в житті?

Женя: На екрані мій персонаж перебуває під постійним гнітом своєї матері. Він не може зробити й кроку без її нагляду, адже не дарма авторитетна і владна Тамара Броніславівна працює директоркою Будинку культури (до речі, її зіграла актриса Надія Кондратовська). Звичайно, виховання дітей відбуваєтья через цю призму. У житті ж моя мама живе в Мінську, а я тут — у Києві. Саме я відповідальний за дім і чотирьох рідних людей: трьох дітей і дружину. Як голові родини доводиться виховувати й ухвалювати рішення самому.

Єгор: Скажімо так, мій герой — це трохи гіперболізований я. У «Папаньках» я більш відчайдушний, більш не те що запальний, а палахкий: щойно я заражаюся якоюсь ідеєю — нехай навіть божевільною, то відразу починаю втілювати її в життя. У житті я, напевно, трішки поміркованіший, більш практичний. Можливо, це тому, що в серіалі мій персонаж не дуже обтяжений роботою — в нього є якісь заощадження, і він живе на відсотки від них. Тому в нього купа вільного часу і, звичайно, ставлення до життя дещо інакше, ніж у людини, в якої є робота, якась відповідальність, своя компанія.

Євгене, за сюжетом у вас троє дітей, як і в житті. Виходить, фактично ви грали самого себе?

Женя: За кількістю дітей — так. Єдина відмінність у тому, що в житті я виховую двох синів і дочку, а в «Папаньках» я батько двох дочок і сина. Мені було просто грати мого персонажа, бо я добре обізнаний з проблемами сімей з трьома дітьми. Але, як я вже казав, мій персонаж і я не зовсім збігаються один з одним у плані досягнень і стилю поведінки в сім’ї. У фільмі мій герой нічого не зміг домогтися, крім посади керівника дитячого театрального гуртка, до речі, в маминому Будинку культури. У житті ж працювати мені доводиться значно більше, глядачів багато, та й постановки складніші.

Як вам працювалося з акторами-дітьми? Як у маленьких дітей взагалі виходить грати? Чи був у вас вже подібний досвід?

Єгор: Працювати з дітьми — це завжди цікаво. Навіть більше скажу, діти завдяки своїй чистоті й безпосередності можуть запросто переграти навіть найгеніальнішого актора. Звичайно, були іноді моменти, коли діти втомлювалися. Зйомки все-таки — це вже доросле життя. Зміни від 12 до 15 годин — а це повний робочий день — не кожен дорослий витримає, що вже казати про дітей. Звичайно, з цим було пов’язане розсіювання уваги, але ми розуміли, що це діти. Так, іноді доводилося й підвищувати голос, щоб привернути увагу до себе. Але жодних конфліктів у нас не було, так що все пройшло досить приємно для всіх учасників.

Женя: Найскладніше з трьома дітьми, особливо з двома молодшими, — це припинити бавитися. Під час репетицій вони стрибають, бігають одне за одним, і просто зупинити їх — велика проблема. Доводилося вмикати суворого тата. До речі, розмова про штраф діє на будь-яку дитину! Діти відразу стають дуже слухняними (сміється. — Прим. ред.).

Єгор: Щодо моїх взаємин з актором Дем’яном Шияном, який зіграв мою дитину, то вони в процесі зйомок трансформувалися і стали справді дуже схожі на стосунки батька з сином. Ми багато часу проводили разом, радилися, а наприкінці зйомок мало не зізнавалися один одному в любові. Навіть своїй мамі він говорив: «А Єгор сказав, що потрібно робити ось так! Значить, ми будемо робити ось так! ». Іноді, звичайно, я на нього гримав, а він запитував моєї думки. Так що дуже прикольно все збіглося. Знаєте, справді багато збігів, багато несподіванок: ішли кастинги, могли робити ставки на одних акторів, а спрацювали інші. Проте, коли вся знімальна група остаточно сформувалася, ми побачили, що люди в сім’ях навіть схожі одне на одного! Хоча це абсолютно різні актори, абсолютно різні люди. Це якісь знаки провидіння, які показували нам, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Женя: Справді, проводився великий кастинг, дітей відбирали з тисяч. Укінцевому підсумку відібрали найкращих акторів, і їм потрібно було просто грати самих себе. Екранні сім’ї організувалися не відразу, персонажі підбиралися дуже ретельно. До зйомок проводилися парні проби, трійники, і вже до моменту початку зйомок ми були практично однією великою родиною.

Чого глядачі-батьки зможуть навчитися після перегляду фільму?

Єгор: Швидше за все, легкого ставлення до життя, особливо сімейного ставлення до дітей, можливо, до деяких проблем. Адже часто на проблему потрібно подивитися з гумором, і вона зникне сама собою. Практично всі ситуації в «Папаньках» дуже життєві, ми стикаємося з ними в нашому повсякденному житті. Ну, і, звичайно, серіал вчить правильно розставляти пріоритети: в сімейному житті передовсім важливі любов, доброзичливість і розуміння. Що стосується ставлення до дітей, то дитина має відчувати, що вона — повноцінна доросла людина. І ми, безумовно, намагалися це показати в «Папаньках». Загалом, упевнений, кожен почерпне для себе щось своє!

Женя: Сподіваюся, батьки будуть більше приділяти уваги своїм діткам. Це дуже важливо, особливо для хлопчиків. Татам потрібно дружити з синами, бути для них найкращими друзями. Дуже добре, якщо син ділиться секретами з батьком, — тоді можна буде уникнути багатьох помилок.

Усі знають, що тато може все, крім того, щоб бути мамою. А що з того, що робить тато, не під силу мамі?

Єгор: Все-таки, напевно, показати приклад, як бути справжнім чоловіком. Адже чоловік проявляється не тільки в піднятті важких предметів, це насамперед рішення, які він ухвалює в своєму житті щодня — як він їх ухвалює і які саме рішення. Ось тут чоловіче начало якраз і проявляється.

Якщо ви хочете відпочити від негативу, та й просто посміятися всією сім’єю — просто вмикайте канал СТБ і дивіться 2 сезон серіалу «Папаньки»! Цієї весни обіцяємо заряд бадьорості, багато гумору і позитивних емоцій!

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