Наталка Денисенко: Після того, як Андрій зробив мені пропозицію в «Папаньках», він уже точно не викрутиться!

З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ виходить 2 сезон першого українського гумористичного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У ньому вперше за чотири роки зіграла подружню пару одна з найбільш зворушливих акторських сімей — Андрій Федінчик і Наталка Денисенко. Читайте інтерв’ю з Наталкою Денисенко просто зараз!

Яким побачили вашого персонажа глядачі в новому сезоні «Папаньок»?

Таня — це класична хороша дівчинка, яка в минулому познайомилася з красенем Сашею, закохалася в нього, і від такої великої любові у них з’явилася дитина. Через те що Саша завжди був ненадійним, Таня вирішила від нього приховати свою вагітність. Тепер вона — любляча мати, яка дає дитині все. Колись приховала правду, а потім вирішила, що в дитини повинен бути батько. Але вся ця драма показана в гумористичному ключі.

І Таня — дуже класна! Вона ставиться до Сашка, як до дитини, і пробачає всі його витівки. У деяких моментах я грала з претензією, бо Саша справді робив багато грубих помилок у вихованні! Але режисер мене зупиняв і нагадував, що Таня — інакша, вона добра, все розуміє і навіть до Саші ставиться поблажливо.

Зйомки в «Папаньках» — це не перша ваша спільна акторська робота з чоловіком. Як вам працювалося в парі?

Ми мріяли зніматися разом, як сім’я. Але так виходило: то я граю любов з іншим, то він — з іншою, і ми взагалі не перетиналися. А тут ми сім’я, і ​​це так класно! Нам разом дуже легко і приємно! Ми хочемо більше спільних проєктів.

Які найсмішніші моменти з чоловіком на майданчику можете згадати просто зараз?

Сцена, в якій він робить мені пропозицію! Я тоді просила всю знімальну групу пофотографувати нас. Незважаючи на те, що у нас було три весілля: перше несправжнє на Мальдівах, друге з друзями і третє в РАГСі з батьками, а також три весільних фотосесії… Я хочу ще! Наприклад, вінчання чи весілля в іншій країні. Тому після того, як Андрій зробив мені пропозицію в серіалі, він уже точно не викрутиться (сміється. — Прим. ред.)!

Як проводите карантин разом із сім’єю? У чому особисто для вас полягають найбільші труднощі?

Намагаємося не нудьгувати! Ходимо гуляти в місця, де немає людей, вигадуємо різні ігри, розігруємо з Андрієм спектаклі для сина. У хід іде все: гра на гітарі, завантаження посудомийки або пральної машини. Це стає грою, а похід на пошту перетворюється на квест.

Андрій більше кайфує від карантину, він більш домашній, а я звикла до шаленого ритму і трохи сумую. Хоча і вдячна за таку можливість побути з родиною і з собою.

Часто сумуєте за зйомками на самоізоляції?

Звичайно! Працювати на знос і вдень, і вночі — звична для нас з Андрієм справа. Плюс я як жінка ще й старалася, щоб удома завжди було затишно і багато їжі (сміється. — Прим. ред.). Встигати все і скрізь — ось до чого я звикла.

І хочеться більше творчості на карантині. Енергія з нас із Андрієм просто пре! Ми вже почали знімати в інстаграм ролики «Хроніки карантину». А я продовжила свою рубрику #наталкачиталка — читаю вірші. Раніше записувала їх у студії, а на карантині спробувала на телефон, і теж вийшло непогано. Підписникам подобається наша творчість, і це радує.

Які фільми ви порадите подивитися на карантині? Що порекомендуєте почитати користувачам сайту телеканалу СТБ?

Я раджу фільми «Монстр» із красунею Шарліз Терон, «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілоша Формана, «Велика краса» режисера Паоло Соррентіно, комедію з Джимом Керрі «Я, знову я та Ірен» — тут є сцена, де він б’ється сам із собою, це геніально!

Також у нас вдома велика бібліотека, бо Андрій той ще книголюб. Особисто я люблю психологію, зараз читаю книгу Олени Вайс «Все збудеться» про здійснення бажань. Ще дуже актуальною зараз буде книга Едгара Зайцева «Роздуми дурня» — про те, як людині стати психологом для самої себе. Дуже рекомендую!

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