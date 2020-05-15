Наталка Денисенко: После того, как Андрей сделал мне предложение в «Папаньках», он уже точно не отвертится!

С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит 2 сезон первого украинского юмористического сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В нем впервые за четыре года сыграла супружескую пару одна из самых трогательных актерских семей – Андрей Фединчик и Наталка Денисенко. Читайте интервью с Наталкой Денисенко прямо сейчас!

Каким увидели вашего персонажа зрители в новом сезоне «Папанек»?

Таня — это классическая хорошая девочка, которая в прошлом познакомилась с красавчиком Сашей, влюбилась в него, и от такой большой любви у них появился ребенок. Так как Саша всегда был ненадежным, Таня решила от него скрыть свою беременность.Сейчас она любящая мать, которая дает ребенку все. Когда-то скрыла правду, а потом решила, что у ребенка должен быть отец. Но вся эта драма показана в юмористическом ключе.

И Таня – очень классная! Она относится к Саше, как к ребенку, и прощает все его выходки. В некоторых моментах я играла с претензией, потому что Саша действительно делал много грубых ошибок в воспитании! Но режиссер меня останавливал и напоминал, что Таня — другая, она очень понимающая, добрая и даже к Саше относится снисходительно.

Съемки в «Папаньках» – это не первая ваша совместная актерская работа с мужем. Как вам работалось в паре?

Мы мечтали сниматься вместе, как семья. Но так получалось: то я играю любовь с другим, то он — с другой, и мы вообще не пересекались. А тут мы семья, и это так классно! Нам вместе очень легко и приятно! Мы хотим больше совместных проектов.

Какие самые смешные моменты с мужем на площадке можете вспомнить прямо сейчас?

Сцена, в которой он делает мне предложение! Я тогда просила всю съемочную группу пофотографировать нас. Несмотря на то, что у нас было три свадьбы: первая ненастоящая на Мальдивах, вторая с друзьями и третья в ЗАГСе с родителями, а также три свадебных фотосессии… Я хочу еще! Например, венчание или свадьбу в другой стране. Поэтому после того, как Андрей сделал мне предложение в сериале, он уже точно не отвертится (смеется. — Прим. ред.)!

Как проводите карантин вместе с семьей? В чем лично для вас заключаются самые большие трудности?

Стараемся не скучать! Ходим гулять в места, где нет людей, придумываем разные игры, разыгрываем с Андреем спектакли для сына. В ход идет все: игра на гитаре, загрузка посудомойки или стиральной машины. Это становится игрой, а поход на почту превращается в квест.

Андрей больше кайфует от карантина, он более домашний, а я привыкла к безумному ритму и немного скучаю. Хотя и благодарна за такую возможность побыть с семьей и с собой.

Часто ли скучаете по съемкам на самоизоляции?

Конечно! Работать на износ и днем, и ночью — привычное для нас с Андреем дело. Плюс я как женщина еще и старалась, чтобы дома всегда было уютно и много еды (смеется. — Прим. ред.). Успевать все и везде — вот к чему я привыкла.

И хочется больше творчества на карантине. Энергия из нас с Андреем просто прет! Мы уже начали снимать в инстаграм ролики «Хроники карантина». А я продолжила свою рубрику #наталкачиталка — читаю стихи. Раньше записывала их в студии, а на карантине попробовала на телефон, и тоже получилось неплохо. Подписчикам нравится наше творчество, и это радует.

Какие фильмы вы посоветуете посмотреть на карантине? Что порекомендуете почитать пользователям сайта телеканала СТБ?

Я советую фильмы «Монстр» с красоткой Шарлиз Терон, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, «Великая красота» режиссера Паоло Соррентино, комедию с Джимом Керри «Я, снова я и Ирен» — здесь есть сцена, где он дерется сам с собой, это гениально!

Также у нас дома большая библиотека, так как Андрей тот еще книголюб. Лично я люблю психологию, сейчас читаю книгу Елены Вайс «Все сбудется» об исполнении желаний. Еще очень актуальной сейчас будет книга Эдгара Зайцева «Размышления дурака» — о том, как человеку стать психологом для самого себя. Очень рекомендую!

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