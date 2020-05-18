Секреты отцовства от актеров сериала «Папаньки»

Неделю назад на телеканале СТБ начался показ второго сезона комедийного сериала о взаимоотношениях родителей и детей – «Папаньки». Главные герои и двигатели сюжета именно отцы, что, согласитесь, довольно ново для украинского телевидения. Все они имеют детей и довольно неплохо справляются с отцовскими обязанностями. А какие секреты в воспитании детей используют сами актеры главного сериала весны «Папаньки»? Узнайте прямо сейчас!

Известно, что «Папаньки» рассказывают о семейных приключениях четырех друзей – их играют звезды «Дизель Студио» Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, а также актер Андрей Фединчик. У каждого из героев своя «фишка»: Женя (Евгений Сморигин) один воспитывает троих детей (не без помощи властной бабушки), Егор (Егор Крутоголов) – отец сына-сорванца, Никита (Евгений Гашенко) только готовится стать родителем и страдает от капризов беременной жены, а заядлый холостяк Саша (Андрей Фединчик) вообще не собирается заводить наследников, но во втором сезоне неожиданно стал папой.

Герои безумно любят своих детей, гордятся их успехами и активно вовлечены в их воспитание. Только иногда отцы забывают, что сами уже выросли… Поэтому им и приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые незадачливые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.

Ну, а мы решили пообщаться с самыми опытными папаньками сериала: Егором Крутоголовом и Евгением Сморигиным — и узнать, как оно — быть отцом в жизни и на экране. Кстати, в сериале они фактически играют самих себя!

Съемки фильма начались ровно два года назад. Что в итоге, по вашему мнению, получилось?

Егор: Я думаю, что у нас получилась очень приятная, веселая и позитивная семейная история. Я бы даже сказал, в «Папаньках» есть что-то от хороших старых фильмов, за которыми мы все соскучились. Это отличается от того, что привычно видеть украинским телезрителям. Надеюсь, что и мы — актеры — справились с этой задачей на все сто процентов.

Мне нравится, что в сериале есть много взаимодействия с детьми, ведь все мы в душе еще дети, хоть и скрываем это за серьезными лицами, как и полагается взрослым. Лично я уже давно мечтал о проекте, где мы сможем подурачиться с детьми, посмеяться, в общем, сбросить маску «взрослости».

Кстати, в съемках сериала мы применяли именно киношную технологию съемки, и оператор у нас был киношный. То есть, это уже больше похоже на кино, и нам это очень нравится, так как раньше в таком формате «Дизель Студио» еще не работала. Приятный для нас момент, что даже инженеры монтажа, пересматривая эпизоды «Папанек» уже в сотый раз, продолжают смеяться над этой историей. Это для нас важно и приятно. Ведь одна из основных целей – это рассмешить зрителя. Так что я уверен: зрителям будет интересно наблюдать за нами в такой доброй семейной истории.

Какие вы отцы на экране и какие в жизни?

Женя: На экране мой персонаж находится под постоянным гнетом своей матери. Он не может сделать и шагу без ее присмотра — ведь не зря авторитетная и властная Тамара Брониславовна работает директором Дома культуры (кстати, ее сыграла актриса Надежда Кондратовская). Естественно, воспитание детей идет через эту призму. В жизни же моя мама живет в Минске, а я тут — в Киеве. Именно я ответственный за дом и четырех родных людей — троих детей и жену. Как главе семьи приходится воспитывать и принимать решения самому.

Егор: Скажем так, мой герой — это немного гиперболизированный я. В «Папаньках» я более бесшабашный, более не то что вспыльчивый, а вспыхивающий: как только я заражаюсь какой-то идеей — пусть даже и безумной, то сразу начинаю претворять ее в жизнь. В жизни я, наверное, немножко более размеренный что ли, более практичный. Возможно, это потому, что в сериале мой персонаж не очень-то утруждается работой — у него есть какие-то сбережения, и он живет на проценты от них. Поэтому у него куча свободного времени и, конечно, отношение к жизни несколько иное, нежели у человека, у которого есть работа, какая-то ответственность, своя компания.

Евгений, по сюжету у вас трое детей, как и в жизни. Получается, фактически вы играли самого себя?

Женя: По количеству детей — да. Единственное отличие в том, что в жизни я воспитываю двоих сыновей и дочь, а в «Папаньках» я отец двух дочерей и сына. Мне было просто играть моего персонажа, так как я хорошо знаком с проблемами семей с тремя детьми. Но, как я уже говорил, мой персонаж и я не совсем совпадают друг с другом в плане достижений и стиля поведения в семье. В фильме мой герой ничего не смог добиться, кроме должности руководителя детского театрального кружка, кстати, в мамином Доме культуры. В жизни же трудиться мне приходится намного больше, зрителей много, да и постановки сложнее.

Как вам работалось с актерами-детьми? Как у маленьких детей вообще получается играть? Был ли у вас уже подобный опыт?

Егор: Работать с детьми — это всегда интересно. Даже больше скажу, дети за счет своей чистоты и непосредственности могут запросто переиграть даже самого гениального актера. Конечно, были иногда моменты, когда ребята уставали. Съемки все-таки — это уже взрослая жизнь. Смены от 12 до 15 часов — а это полный рабочий день — не каждый взрослый выдержит, что говорить про детей. Естественно, с этим было связано рассеивание внимания, но мы понимали, что это дети. Да, иногда приходилось и повышать голос, чтобы привлечь внимание к себе. Но никаких конфликтов у нас не было, так что все прошло достаточно приятно для всех участников.

Женя: Самое сложное с тремя детьми, особенно с двумя младшими, — это прекратить баловаться. Во время репетиций они прыгают, бегают друг за другом, и просто остановить их — большая проблема. Приходилось включать строгого папу. Кстати, разговор про штраф действует на любого ребенка! Дети сразу становятся очень послушными (смеется. — Прим. ред.).

Егор: Что касается моих отношений с актером Демьяном Шияном, который сыграл моего ребенка, то они в процессе съемок трансформировались и стали действительно очень похожи на отношения отца с сыном. Мы много времени проводили вместе, советовались, а в конце съемок чуть ли не признавались друг другу в любви. Даже своей маме он говорил: «А Егор сказал, что нужно делать вот так! Значит, мы будем делать вот так!». Иногда, конечно, я на него покрикивал, а он спрашивал моего мнения. Так что очень прикольно все совпало. Знаете, действительно много совпадений, много неожиданностей: шли кастинги, могли делать ставки на одних актеров, а сработали другие. Тем не менее, когда вся съемочная группа окончательно сформировалась, мы увидели, что люди в семьях даже похожи друг на друга! Хотя это абсолютно разные актеры, абсолютно разные люди. Это какие-то знаки провидения, которые показывали нам, что мы движемся в правильном направлении.

Женя: Действительно, проводился большой кастинг, детей отбирали из тысяч. В конечном итоге отобрали лучших актеров, и им нужно было просто играть самих себя. Экранные семьи организовались не сразу, персонажи подбирались очень тщательно. До съемок проводились парные пробы, тройники, и уже к моменту начала съемок мы были практически одной большой семьей.

Чему зрители-отцы смогут научиться после просмотра картины?

Егор: Скорее всего, легкому отношению к жизни, особенно семейной, отношению к детям, возможно, к некоторым проблемам. Ведь зачастую на проблему нужно посмотреть с юмором, и она пропадет сама собою. Практически все ситуации в «Папаньках» очень жизненные, мы сталкиваемся с ними в нашей повседневной жизни. Ну, и, конечно, сериал учит правильно расставлять приоритеты: в семейной жизни в первую очередь важны любовь, доброжелательность и понимание. Что касается отношения к детям, то ребенок должен чувствовать, что он полноценный взрослый человек. И мы, безусловно, старались это показать в «Папаньках». В общем, уверен, каждый почерпнет для себя что-то свое!

Женя: Надеюсь, отцы будут больше уделять внимания своим деткам. Это очень важно, особенно для мальчиков. Папам нужно дружить с сыновьями, быть им лучшими друзьями. Очень хорошо, если сын делится секретами с отцом, — тогда можно будет избежать многих ошибок.

Все знают, что папа может все, кроме того, чтобы быть мамой. А что из того, что делает папа, не по силам маме?

Егор: Все-таки, наверное, показать пример, как быть настоящим мужчиной. Ведь мужчина проявляется не только в поднятии тяжестей, это в первую очередь решения, которые он принимает в своей жизни каждый день — как он их принимает и какие именно решения. Вот здесь мужское начало как раз и проявляется.

Если вы хотите отдохнуть от негатива, да и просто посмеяться всей семьей — просто включайте канал СТБ и смотрите 2 сезон сериала «Папаньки»! Этой весной обещаем заряд бодрости, много юмора и положительных эмоций!

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