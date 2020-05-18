Показ второго сезона «Папанек» продолжается. На площадке работают уже две актерские супружеские пары. Сериал «Папаньки» — знаковый для его актеров. Кроме Андрея Фединчика и Наталки Денисенко в нем сыграла еще одна супружеская пара – Лилия Ребрик и Андрей Дикий.

Напомним, что во время кастингов к первому сезону Лилия Ребрик, по сюжету жена Егора, узнала о своей второй беременности. Во время съемок Андрей Фединчик стал впервые отцом. Ольга Арутюнян, по сюжету беременная жена Никиты, по окончании ТВ-премьеры узнала, что она в положении, а 15 августа уже стала мамой. В начале же работы над вторым сезоном супруги Крутоголовы также объявила о том, что ждут пополнение, и недавно стали во второй раз родителями.

Плюс, на съемочной площадке актеры даже играют семьями, и это добавляет сериалу особой атмосферы. Так, сейчас стало известно, что во втором сезоне к Лилии Ребрик присоединился ее муж, хореограф Андрей Дикий. В одной из серий они будут партнерами по танцам. Роль в «Папаньках» — его первый актерский опыт:

Раньше я помогал другим актерам с танцевальными постановками для кино. Но играть — это для меня впервые. Чувствую большую ответственность перед женой. Лиля — прекрасная актриса, и не хочется, чтобы она за меня краснела.

Лилия Ребрик делится, что рада работать с Андреем на площадке:

Я обожаю работать со своим мужем. Хоть он и не актер, он всегда очень вовлечен в процесс съемки и знает, что нужно делать. Андрей будет играть моего партнера по танцам. Я уверена, что со своей ролью он справится на все сто. А почему мы будем танцевать — вы узнаете совсем скоро, — оставляет интригу Лилия.

О том, помогала ли она мужу в подготовке к сериалу, актриса категорично отвечает:

Нет, у нас так в семье не принято. Мы делимся впечатлениями, проблемами, ощущениям, но не учим друг друга, как правильно делать свою работу. Андрея пригласили, в первую очередь, как хореографа. Я не могу ему подсказывать, как танцевать, — смеется актриса. — Когда моя старшая дочь снималась в «Папаньках», я тоже не рассказывала ей, как играть, только помогала учить текст.

Смотрите второй сезон сериала «Папаньки» на телеканале СТБ с понедельника по четверг!

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