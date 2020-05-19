Сериал «Папаньки»-2 уже успел влюбить в себя тысячи украинцев! Напомним, что 2 сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с вторника по четверг в 20:15. Что произойдет в 11 и 12 сериях — читайте прямо сейчас!

Никите приходится очень нелегко — неурядицы дома и на работе, еще и коллега Ольга подливает масла в огонь. Но все нипочем, когда рядом настоящие друзья. Благодаря любви, поддержке и юмору они преодолевают все!

Режиссер: Максим Бернадский

Производство: Дизель Студио, Украина, 2020 год

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Евгений Гашенко, Наталка Денисенко, Лилия Ребрик, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова и др.

Video: «Папаньки»-2: что произойдет в 11 и 12 сериях (анонс) Сериал Папаньки — 11, 12 серии на сайте СТБ уже 19.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Папаньки

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