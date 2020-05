Як Go_A готуються до онлайн-концерту Євробачення

16 травня о 22:00 на телеканалах СТБ та UA: ПЕРШИЙ відбудеться трансляція онлайн-концерту «Євробачення: Європа сяє світлом» (Eurovision: Europe Shine A Light), який організували замість відміненого фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020.

У концерті візьмуть участь представники країн-учасниць 2020 року. У тому числі, переможці Національного відбору на Євробачення в Україні – етно-фолк гурт Go_A. Вони розповіли, як готуються до концерту в умовах ізоляції та що чекати глядачам.

«Зараз ми з групою в різних містах, хлопці поїхали додому. Лише ми з Тарасом залишилися в Києві. Те, що можемо робити онлайн, вирішуємо по скайпу. Іноді Тарас заїжджає і ми знімаємо різні відео, як потрібні для Євробачення. Процес цікавий, але достатньо незвичний. Все можна зняти на телефон, але ми хочемо більш якісне зображення, тому просимо друзів допомогти. Для мадридської вечірки, яку показували потім на іспанському телебаченні, ми хотіли все класно зробити, тому заморочилися: привезли, звук, світло, камеру», – розповідає солістка гурту Катерина Павленко.

Go_A ще тільки приблизно розуміють, як буде проходити сама онлайн-трансляція, але посилено готуються, відправляють матеріали, які просять організатори та дають інтерв’ю міжнародним ЗМІ.

«У Євробачення багато інформаційних партнерів. На днях ми записували для BBC та відомого блогера Nikkietutorials. Намагаємося давати як можна більше інтерв’ю, щоб Європа про нас дізналась і наступного року, коли ми туди поїдемо, всі розуміли, хто ми».

Окрім своєї композиції «Соловей» та загальної пісні усіх учасників Love Shine a Light, гурт виконає кавер-версію відомого хіта Євробачення. Із чотирьох композицій, які відібрали Go_A, глядачі проголосують у соцмережах та оберуть одну. Голосування буде серед таких хітів: Verka Serduchka – Dansing Lasha Tumbai, The Roof – On fire, Lordi – Hard Rock Hallelujah, Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix.

В альтернативному Євробаченні Ісландії Go_A вже стали переможцями другого епізоду шоу, набравши 40 балів. За результатами двух епізодів, Україна займає третє місце, а лідером став співак Diodato з Італії.

«Це крута новина, дізналися про неї вже постфактум з інтернету. Взагалі я іноді переглядаю іноземні фан-сайти – у нас непогані позиції. Звичайно, більшість голосує за свої країни, але ми також потрапляємо в п’ятірки. Насправді, все, що трапляється – все на краще. У нас велика можливість за рік себе зарекомендувати та показати творчість. Євробачення зараз – унікальне! У нас не буде голосування, але ми потрапили на Євробачення, якого ніколи не було. Дуже цікаво слідкувати, як учасники виходять із різних ситуацій. До відміни у нас все було розписано: дедлайни, графіки… Зараз все відбувається в інших умовах. Це розриває мозок, але така історична подія запам’ятається надовго», – натхненно розповідає Катерина Павленко.

