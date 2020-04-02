Go-A потрапив в топ-10 пісень Євробачення

Гурт Go-A, який в 2021 представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, потрапив в топ-10 пісень Євробачення. Зараз група на 6 місці за підсумками минулого місяця. Детальніше – далі в матеріалі.

Добірку з десяти найпопулярніших пісень конкурсантів за березень опублікували на YouTube-каналі Eurovision Song Contest. Go-A зайняла 6 позицію.

«Щомісяця ми визначаємо десять найбільших за переглядами пісень на офіційному каналі Євробачення YouTube. Ми об’єднуємо перегляди відео і попередні записи, щоб дізнатися, які пісні ви переглядали більше. Вже вдруге поспіль у нас новий номер один», – йдеться в повідомленні до відео.



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