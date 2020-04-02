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Go-A попала в топ-10 песен Евровидения

02.04.2020

Группа Go-A, которая в 2021 будет представлять Украину на международном конкурсе, попала в топ-10 песен Евровидения. Сейчас группа на 6 месте по итогам прошлого месяца. Подробнее – далее в материале. 

Подборку из десяти самых популярных песен конкурсантов за март опубликовали на YouTube-канале Eurovision Song Contest. Go-A заняла 6 позицию.

«Ежемесячно мы определяем десять самых просматриваемых песен на официальном канале Евровидения YouTube. Мы объединяем просмотры видео и предыдущие записи, чтобы узнать, какие песни вы просматривали больше. Уже второй раз подряд у нас новый номер один», — говорится в сообщении к видео.

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