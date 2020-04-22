Уявити життя без солодкого дуже складно. Але чи можна поєднати принципи здорового харчування з бажанням з’їсти щось смачне? Особливо складно з цим на карантині, коли доступ до холодильника є завжди. Відповідь на це питання знає тренер проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська. Як правильно харчуватися та чим замінити солодке в раціоні, читайте в нашому матеріалі.

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Відмова від солодощів — один з головних принципів здорового харчування. Здається, що уявити життя без смачної їжі майже неможливо. Але замінити солодке корисними альтернативами важливо для вашого самопочуття.

Тренер шоу «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська знає секрет правильного харчування та рекомендує всім подбати про своє здоров’я, відмовившись від солодощів:

«Найчастіше ми хочемо солодощі в моменти стресу, коли потрібно швидко відновити витрачену енергію. Цукор в організмі відразу перетворюється на глюкозу, яка моментально засвоюється і відновлює сили. Глюкоза — основне джерело енергії для обміну речовин, живлення тканин мозку, роботи м’язів. Але коли ви отримуєте її зі шматком торта або тістечка, її рівень у крові різко зростає. І тоді глюкоза перетворюється на «солодку смерть»!»



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 15 Апр 2019 в 12:34 PDT

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Правила здорового харчування від Марини Боржемської:

Їжте більше продуктів з низьким глікемічним індексом — овочі, макарони твердих сортів, гречку. Організм довго їх переробляє, підтримуючи нормальний рівень глюкози в крові.

Їжте фрукти, сухофрукти, натуральну пастилу, саморобні фруктові желе, горіхи.

Відмовтеся від ритуалів, пов’язаних із солодощами. Наприклад, післяобіднього чаю з колегами.

Не винагороджуйте себе солодощами. Це формує нездоровий зв’язок. Заохочуйте себе чим-небудь неїстівним або відкладайте гроші, які збиралися витратити на солодке, в скарбничку.

Замініть магазинні солодощі на домашні ПХ-смаколики.

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