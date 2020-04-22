Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Чем заменить сладкое: советы Марины Боржемской

22.04.2020

Представить жизнь без сладкого очень сложно. Но можно ли совместить принципы здорового питания с желанием скушать что-то вкусное? Особенно сложно с этим на карантине, когда доступ к холодильнику есть всегда. Ответ на этот вопрос знает тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская. Как правильно питаться и чем заменить сладкое в рационе, читайте в нашем материале.

чем заменить сладкое

Больше по теме: «Зважені та щасливі»-9: диетическое меню на каждый день

Отказ от сладостей — один из главных принципов здорового питания. Кажется, что  представить жизнь без вкусной еды почти невозможно. Но заменить сладкое полезными альтернативами важно для вашего самочувствия.

Тренер шоу «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская знает секрет правильного питания и рекомендует всем позаботиться о своем здоровье, отказавшись от сладостей:

«Чаще всего мы хотим сладости в моменты стресса, когда нужно быстро восполнить расход энергии. Сахар в организме сразу превращается в глюкозу, которая моментально усваивается и восстанавливает силы. Глюкоза – основной источник энергии для обмена веществ, питания тканей мозга, работы мышц. Но ког­да вы получаете ее с куском торта или пирожного, ее уровень в крови резко возрастает. И тогда глюкоза превращается в «сладкую смерть»!»


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)

Больше по теме: Карпаччо из свеклы с миксом из сыра белых сортов: рецепт от Светланы Фус

Правила здорового питания от Марины Боржемской:

  1. Кушайте больше продуктов с низким гликемическим индексом – овощей, твердых сортов макарон, гречки. Организм долго их перерабатывает, поддерживая нормальный уровень глю­козы в крови.
  1. Кушайте фрукты, сухофрукты, натуральную пастилу, самодельные фруктовые желе, орехи.
  1. Откажитесь от ритуалов, связанных со сладостями. К примеру, послеобеденного чая с коллегами.
  1. Не вознаграждайте себя сладостями. Это формирует нездоровую связь. Поощряйте себя чем-нибудь несъедобным или откладывайте деньги, которые собирались потратить на сладкое, в копилку.
  2. Замените покупные сладости на домашние ПП-вкусняшки.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить