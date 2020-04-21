Зірка «Кріпосної» Фатіма Горбенко з’явилася в новому серіалі «Акушерка». У медичному багатосерійному фільмі актриса зіграла головну роль. Біографію і все про творчий шлях Фатіми Горбенко читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Фатіма Мстиславівна Горбенко

Дата народження: 25 вересня 1987 р

Місце народження: Одеса

Діяльність: актриса театру і кіно

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Фатіма Горбенко народилася в родині підкорювача Гімалайських вершин Мстислава Горбенка та його дружини Лілії. Виявляється, у Фатіми є брат-близнюк Рустем. Свої імена діти отримали на честь родичів, які були кримськими татарами.

У ранньому дитинстві у дівчинки проявилися акторські таланти. Фатіма також була успішною в спорті, вона обожнювала кататися на лижах. Після закінчення школи майбутня актриса вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

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Початок акторської кар’єри. Після завершення навчання Фатіма ввійшла в трупу Молодого театру. Творча кар’єра актриси почалася в київських театрах, в яких вона отримувала яскраві ролі. І тільки з 2008 року Фатіма знімалася в епізодах в кіно і телесеріалах.

Популярність прийшла до актриси в 2015 після ролі в історичному фільмі «Гетьман», де Фатіма зіграла дружину Богдана Хмельницького.

Серіал «Акушерка». Головну героїню звати Тетяна і її життя валитися. Коли дружина впливового бізнесмена з важкою серцевою недугою вирішує народжувати не в пологовому будинку, а у знахарки – все обертається трагедією і породілля вмирає. Хоч Тетяні і вдається врятувати дитину, в смерті дружини бізнесмена звинувачують саме головну героїню. Через це її усувають від роботи. Так бере початок її боротьба за своєю чесне ім’я і особисте щастя.

Ролі Фатіми Горбенко в кіно:

2007 — «Право на Надію» — Марина

2010 — «Маршрут милосердя» — Валя

2010 — «Віра, Надія, Любов» — епізод 2011-2014

2011 — «Щоденники Темного»

2012 — «Страшна красуня» — Надія Миколаївна

2012 — «Пробач мені, моя любов» — Юля

2012 — «Жіночий лікар» — Юля, дочка Михайла

2012 — «Джамайка» — Марта, медсестра

2013 — «Особливий випадок» — Ольга

2014 — «Справа для двох» — Юля

2015 — «Гетьман» — Єлена

2017 — «Подаруй мені життя» — Валентина Голубєва

2017 — «На краю кохання» — Аліна

2018 — «Ні слова про любов» — Настя

2019 — «Кріпосна» — Олена Корнєєва

2020 — «Акушерка» — Тетяна Скворцова

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