Фатима Горбенко: биография, творчество и все новости об актрисе

Звезда «Крепостной» Фатима Горбенко появилась в новом сериале «Акушерка». В медицинском многосерийном фильме актриса сыграла главную роль. Биографию и все о творческом пути Фатимы Горбенко читайте в материале.

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Полное имя: Фатима Мстиславовна Горбенко

Дата рождения: 25 сентября 1987 г.

Место рождения: Одесса, Украина

Деятельность: актриса театра и кино

Место проживания: Киев

Детство и юность. Фатима Горбенко родилась в семье покорителя Гималайских вершин Мстислава Горбенко и его жены Лилии. Оказывается, у Фатимы есть брат-близнец Рустем. Свои имена дети получили в честь родственников, которые были крымскими татарами.

В раннем детстве у девочки проявились актерские таланты. Фатима также преуспела в спорте, она очень любила кататься на лыжах. После окончания школы будущая актриса поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

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Начало актерской карьеры. После завершения учебы Фатима вошла в труппу Молодого театра. Творческая карьера актрисы началась в киевских театрах, в которых она получала яркие роли. И только с 2008 года Фатима снималась в эпизодах в кино и телесериалах.

Известность пришла к актрисе в 2015 после роли в историческом фильме «Гетьман», где Фатима сыграла жену Богдана Хмельницкого.

Сериал «Акушерка». Главную героиню зовут Татьяна и ее жизнь рушиться. Когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки – все оборачивается трагедией и роженица умирает. Хоть Татьяне и удается спасти ребенка, в смерти жены бизнесмена винят именно главную героиню. Из-за этого ее отстраняют от работы. Так берет начало ее борьба за своей честное имя и личное счастье.

Роли Фатимы Горбенко в кино:

2007 — «Право на Надежду» — Марина

2010 — «Маршрут милосердия» — Валя

2010 — «Вера, Надежда, Любовь» — эпизод 2011-2014

2011 — «Дневники Тёмного»

2012 — «Страшная красавица» — Надежда Николаевна

2012 — «Прости меня, моя любовь» — Юля

2012 — «Женский доктор» — Юля, дочь Михаила

2012 — «Джамайка» — Марта, медсестра

2013 — «Особый случай» — Ольга

2014 — «Дело для двоих» — Юля

2015 — «Гетман» — Гелена

2017 — «Подари мне жизнь» — Валентина Голубева

2017 — «На краю любви» — Алина

2018 — «Ни слова о любви» — Настя

2019 — «Крепостная» — Елена Александровна Корнеева

2020 — «Акушерка» — Татьяна Скворцова

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