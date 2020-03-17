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«Акушерка»: топ-5 фактов о новом сериале
На телеканале СТБ уже совсем скоро состоится премьера медицинской драмы «Акушерка». Над производством нового сериала работает команда StarLight Production. Чтобы вам было более понятно о чем же будет «Акушерка», мы собрали топ-5 фактов о новом медицинском сериале.
Топ-5 фактов о новом сериале «Акушерка»
- Генеральным продюсером проекта выступила директор сериального производства группы StarLightMedia – Галина Балан-Тимкина. На ее счету около 30 сильных проектов. Стоит отметить, что каждый из них имел высокий рейтинг и получил прекрасные отзывы зрителей.
- Сериал является адаптацией американского фильма «Акушерки» (2001 года). Также известно, что украинская версия покажет нам 12 потрясающих серий.
- Сериал снимали на разных локациях. Самое интересное, что большинство из них – реальные действующие больницы, медицинские учреждения и суд. Благодаря этому, каждый зритель сможет еще больше погрузиться в сложную тему и тяжелую атмосферу врачебных тайн и человеческих отношений.
- Особенность сериала «Акушерка», по словам команды проекта, заключается в том, что зритель увидит далеко не идеальную картинку периода ожидания детей и счастья материнства. Мы увидим тяжесть и сложность выбора, с которой порой в своей жизни может столкнутся беременная женщина: стать матерью или нет. Это не просто сериал про врачей, он про отношения и колоссальный объем всевозможных эмоций, чувств и открытий.
- Главную героиню зовут Татьяна и ее жизнь рушиться. Когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки – все оборачивается трагедией и роженица умирает. Хоть Татьяне и удается спасти ребенка, в смерти жены бизнесмена винят именно главную героиню. Из-за этого ее отстраняют от работы. Так берет начало ее борьба за своей честное имя и личное счастье.
И еще несколько приятных бонусных фактов о новом сериале. Известно, что главную роль исполнит звезда костюмированной драмы «Крепостная» Фатима Горбенко. В «Акушерке» мы увидим ее в роли главврача роддома Татьяны Скворцовой, которая полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти.
«Я играю Татьяну Скворцову. Она акушер-гинеколог, главврач роддома. У моей героини сильный характер и железные принципы. Каждая операция для неё – это чья-то жизнь, вырванная у смерти зубами. Коллеги ее уважают за высокий профессионализм и самоотдачу. Родные же привыкли, что Таня живет на работе. Муж, учитель русского языка, уже даже не надеется, что Таня будет возвращаться вовремя с «поля боя», семнадцатилетняя дочь уверена, что дом для мамы – перевалочная станция. Таня чувствует, что так дальше продолжаться не может, но работа для неё на первом месте. По-другому она не может», – рассказывает о своей героине Фатима.
Стоит отметить, что весь актерский состав приятно удивит зрителей действительно годным кастом: Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.
Не пропустите уже совсем скоро на телеканале СТБ премьера нового сериала «Акушерка»!