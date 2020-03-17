«Акушерка»: топ-5 фактов о новом сериале

На телеканале СТБ уже совсем скоро состоится премьера медицинской драмы «Акушерка». Над производством нового сериала работает команда StarLight Production. Чтобы вам было более понятно о чем же будет «Акушерка», мы собрали топ-5 фактов о новом медицинском сериале.

Топ-5 фактов о новом сериале «Акушерка»

Генеральным продюсером проекта выступила директор сериального производства группы StarLightMedia – Галина Балан-Тимкина. На ее счету около 30 сильных проектов. Стоит отметить, что каждый из них имел высокий рейтинг и получил прекрасные отзывы зрителей. Сериал является адаптацией американского фильма «Акушерки» (2001 года). Также известно, что украинская версия покажет нам 12 потрясающих серий. Сериал снимали на разных локациях. Самое интересное, что большинство из них – реальные действующие больницы, медицинские учреждения и суд. Благодаря этому, каждый зритель сможет еще больше погрузиться в сложную тему и тяжелую атмосферу врачебных тайн и человеческих отношений. Особенность сериала «Акушерка» , по словам команды проекта, заключается в том, что зритель увидит далеко не идеальную картинку периода ожидания детей и счастья материнства. Мы увидим тяжесть и сложность выбора, с которой порой в своей жизни может столкнутся беременная женщина: стать матерью или нет. Это не просто сериал про врачей, он про отношения и колоссальный объем всевозможных эмоций, чувств и открытий. Главную героиню зовут Татьяна и ее жизнь рушиться. Когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки – все оборачивается трагедией и роженица умирает. Хоть Татьяне и удается спасти ребенка, в смерти жены бизнесмена винят именно главную героиню. Из-за этого ее отстраняют от работы. Так берет начало ее борьба за своей честное имя и личное счастье.

И еще несколько приятных бонусных фактов о новом сериале. Известно, что главную роль исполнит звезда костюмированной драмы «Крепостная» Фатима Горбенко. В «Акушерке» мы увидим ее в роли главврача роддома Татьяны Скворцовой, которая полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти.

«Я играю Татьяну Скворцову. Она акушер-гинеколог, главврач роддома. У моей героини сильный характер и железные принципы. Каждая операция для неё – это чья-то жизнь, вырванная у смерти зубами. Коллеги ее уважают за высокий профессионализм и самоотдачу. Родные же привыкли, что Таня живет на работе. Муж, учитель русского языка, уже даже не надеется, что Таня будет возвращаться вовремя с «поля боя», семнадцатилетняя дочь уверена, что дом для мамы – перевалочная станция. Таня чувствует, что так дальше продолжаться не может, но работа для неё на первом месте. По-другому она не может», – рассказывает о своей героине Фатима.

Стоит отметить, что весь актерский состав приятно удивит зрителей действительно годным кастом: Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

Не пропустите уже совсем скоро на телеканале СТБ премьера нового сериала «Акушерка»!

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